Was tun bei Lieferengpässen? : Kassenärzte fordern Bund zu Medikamentenbeschaffung auf

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, wehrt sich gegen Vorwürfe, er stelle die strengen Regeln der Medikamentenabgabe infrage. „Ich habe in Zeiten von Arzneimittelengpässen eine bessere Nachbarschaftshilfe angeregt. Das halte ich für selbstverständlich“, sagte er der F.A.Z. „Es geht natürlich nur um nicht verschreibungspflichtige und um originalverpackte Medikamente“, versicherte er. „Es geht auch nicht darum, sie zu verkaufen, sondern darum, sich in der Nachbarschaft, unter Freunden, Bekannten oder in der Familie unter die Arme zu greifen.“ Sein Vorschlag, „Flohmärkte für Medikamente“ einzurichten, sei „völlig falsch interpretiert“ worden, so Reinhardt.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Zuvor hatte er dem „Tagesspiegel“ gesagt: „Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben.“ Es sei Solidarität gefragt: „Wir brauchen so etwas wie Flohmärkte in der Nachbarschaft.“ Gegenüber der F.A.Z. präzisierte er jetzt, „natürlich nicht Flohmärkte von altem Krempel mit Verkaufsinteresse auf den Straßen“ gemeint zu haben. Angesichts von 330 nicht verfügbaren Präparaten, darunter vielen Kinderarzneien, müsse aber pragmatisch gehandelt werden.

„Wir müssen lernen, vernünftig mit unseren Ressourcen umzugehen“

Reinhardt, der selbst als Allgemeinmediziner und Hausarzt in Bielefeld tätig ist, sagte: „In deutschen Hausapotheken schlummert so einiges, mit dem man anderen schnell helfen könnte.“ Darunter seien nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Hustensäfte, Fiebersenker, Erkältungsmittel. Die Haltbarkeitsgrenze müsse beachtet werden, könne aber, wie bei Lebensmitteln, um eine gewisse Zeit überschritten werden: „Wir müssen lernen, vernünftig mit unseren Ressourcen umzugehen.“

Reinhardts Vorschlag hat für viel Empörung gesorgt. Der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert, sagte am Montag: „Arzneien gehören in Apotheken, nicht auf den Flohmarkt, schon gar nicht abgelaufene Arzneimittel.“ Das könnte Patienten „massiv gefährden“, außerdem stellten sich Haftungsfragen. „Es schockiert mich, dass der Präsident der Bundesärztekammer derartiges öffentlich vorschlägt“, so Benkert, „die aktuelle Situation eignet sich nicht für Populismus.“

Sonderregelungen wie bei Corona-Pandemie

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV, Andreas Gassen, sagte zu Reinhardts Plänen: „Das Risiko ist einfach zu groß, dass durch solch eigentlich gut gemeinte Solidaritätsaktionen mehr Schaden als Nutzen bis hin zu Gefahren für Leib und Leben angerichtet werden.“ Besser wäre es, wenn das Bundesgesundheitsministerium die fehlenden Arzneien beschaffte. „Wir brauchen Sonderregelungen und Sofortmaßnahmen wie zu Beginn der Corona-Pandemie bei Masken und Schutzkleidung.“ Die Lieferengpässe seien „eine echte Krisensituation, die wir meistern müssen“.

Mehr zum Thema 1/

Daniel Grein, der Geschäftsführer des Kinderschutzbunds, sagte der F.A.Z.: „Befreundete und bekannte Eltern helfen sich erfahrungsgemäß auch jetzt schon mit Rat und Tat bei der Krankheit von Kindern.“ Wichtig sei, vor den Feiertagen nicht unnötig Medikamente zu horten. Einen „unkontrollierten Flohmarkt für apothekenpflichtige Medikamente“ lehnte Grein ab. Diesen hat Reinhardt aber auch nicht gefordert.