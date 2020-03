Wie steht es um die Hausärzte? : „Die Patientenversorgung können wir nur unter Vorbehalt garantieren“

Aktualisiert am

Andreas Gassen, Jahrgang 1962, ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. In Düsseldorf arbeitet er als niedergelassener Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie. Bild: dpa

Herr Gassen, die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin warnt in einem Brandbrief an Bürgermeister Michael Müller vor dem „drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung“. Zugleich bitte sie private Betriebe darum, Masken und Desinfektionsmittel zu spenden, weil die Praxen zu wenig davon hätten. Wie brisant ist die Lage?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

In Berlin ist sie tatsächlich brisant, weil die Gesundheitspolitik dort völlig planlos agiert. Die Idee, auf dem Messegelände ein neues Krankenhaus mit 1000 Betten zu bauen, ist völlig sinnfrei und purer Aktionismus, um von zahllosen Versäumnissen abzulenken. Viel besser wäre es, die vorhandenen Kapazitäten zu erfassen und soweit möglich zu verstärken und die Kliniken und die niedergelassenen Ärzte ausreichend mit notwendigem Material zu versorgen. Das passiert aber nicht, das Land Berlin ist in der Gesundheitspolitik völlig dysfunktional.