Aktualisiert am

Die EU-Kommission tut im Kartellverfahren gegen den Apple-Konzern etwas, was sie selten tut: Sie lässt einen Teil ihrer Vorwürfe fallen und konzentriert sich auf den anderen. Das lässt unterschiedliche Schlüsse zu.

Als die EU-Kommission im Juni 2020 ein Kartellverfahren gegen den amerikanischen Elektronikhersteller Apple einleitete, sahen nicht wenige das Geschäftsmodell von Apples App Store – einem der wichtigsten Umsatzbringer des Unternehmens – in Gefahr. Denn das Verfahren, das auf eine Beschwerde des schwedischen Musikstreaming-Marktführers Spotify zurückging, beruhte auf einem schwer wiegenden Vorwurf: Apple, das mit seinem App Store den Markt für den Vertrieb von Streaming-Diensten beherrscht, nutze diese dominierende Stellung aus, um konkurrierende Streaming-Anbieter wie Spotify zu benachteiligen und dem eigenen Streaming-Dienst Apple Music Vorteile zu verschaffen.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Als die Kommission im April 2021 das Verfahren verschärfte, musste sich der amerikanische Konzern angesichts der Wortwahl von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erst recht Sorgen machen. „Wir haben viel gelernt in der bisherigen Untersuchung des App-Store-Falls, und alles, was wir gelernt haben, lassen wir in die Beurteilung der anderen Apple-Fälle einfließen“, sagte die Dänin damals. Das Unternehmen sei auf dem Markt für den Vertrieb von Streaming-Apps „Monopolist“, weshalb das Streamingverfahren sicher nicht das letzte sei.

Die Struktur sei immer dieselbe: „Sie kaufen sich ein iPhone oder ein iPad, und anschließend befinden Sie sich in einem nachgelagerten Markt, einem geschlossenen Ökosystem, das Apple als ,Gatekeeper’ bewacht und jede Nutzerinteraktion überwacht.“

Preise im App-Store

Bis jetzt durfte es als wahrscheinlich gelten, dass die Kommission Auflagen verhängen würde, die das Modell des App Store grundlegend in Frage stellten. Doch nun hat sich die Wettbewerbsbehörde anders entschieden. Am Dienstag teilte sie mit, dass sie nach Prüfung einer Apple-Stellungnahme einen ihrer beiden Vorwürfe fallenlasse und nur den anderen weiterverfolge.

Konkret stößt sie sich nicht mehr daran, dass App-Entwickler und ihre Kunden das Apple-eigene Verkaufssystem (In-App-Purchase-System, IAP) nutzen müssen. Von den Entwicklern verlangt Apple eine Provision von 30 Prozent auf die dort bezogenen Abonnements. Die Anbieter geben diese nach Erkenntnis der Kommission in der Regel an ihre Kunden weiter. Man ordne die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens im laufenden Verfahren nun nicht mehr länger ein, teilte die Behörde mit.

Neu formulierte Beschwerdepunkte

Den zweiten Vorwurf erhält die Kommission dagegen aufrecht. Sie bemängelt, dass Apple es Streaminganbietern erschwere, die Nutzer über alternative (und in der Regel günstigere) Kaufmöglichkeiten außerhalb der Apps zu informieren. Die Nutzer von Apple-Geräten müssten deshalb wohl deutlich höhere Gebühren für ihre Musik-Abonnements zahlen oder könnten bestimmte Abonnements nicht direkt in den Apps erwerben, hieß es in der ursprünglichen Stellungnahme.

Das Verbot von Hinweisen in den Apps sei „weder notwendig, noch angemessen“ und könne dazu führen, dass Nutzer von Streaming-Diensten auf Apples Plattformen mehr Geld zahlten, bekräftigte die Kommission am Dienstag. Auch schade die Regelung den Interessen der App-Entwickler, weil die Auswahl für Verbraucher eingeschränkt werde.

Zu diesem zweiten Vorwurf hat die Behörde dem Unternehmen neu formulierte Beschwerdepunkte („Statement of Objections“) zugeleitet. Prozedural bedeutet das, dass sich das Verfahren wieder auf dem Stand von April 2021 befindet. Das neue ersetze das alte Schreiben, teilte die Kommission mit. In der Regel verfügt die Behörde in solchen Fällen nach einiger Zeit, dass die beanstandeten Verhaltensweisen abzustellen sind, und verknüpft die Auflagen mit Geldbußen.

Mehr zum Thema 1/

Es ist ungewöhnlich, dass die Kommission in einem fortgeschrittenen Stadium eines schon länger andauernden Verfahrens Vorwürfe fallen lässt. Eine Begründung für ihr Vorgehen lieferte die Behörde nicht. Als eine Erklärung ist denkbar, dass sich in Brüssel die Erkenntnis durchsetzte, dass die Vorwürfe nicht gut genug begründet wären und die Kommission Gefahr liefe, vor Gericht ein weiteres Mal Rechtsverstöße bescheinigt zu bekommen.

Alternativ ist es aber auch möglich, dass sich die EU-Behörde nicht mehr an dem Fall abarbeiten will und darauf setzt, Apples Geschäftspraktiken durch das Gesetz für digitale Märkte (DMA) abstellen zu können, das im Mai in Kraft tritt. Das Gesetz legt Pflichten für Plattformen fest, die als digitale ‚Gatekeeper’ fungieren. Apple ist in dem Gesetz als einer dieser Gatekeeper aufgeführt.