Herr Mundt, wegen hoher Zuschüsse aus den Preisbremsen prüft das Kartellamt zahlreiche Energieversorger. Vermuten Sie Subventionsbetrug?

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Wir sind mitten in einer schwierigen Prüfung. Dabei haben wir im ersten Schritt auffällige Gasversorger und Fernwärmeunternehmen herausgefiltert, die wir uns nun genauer anschauen. Die Preisbremsengesetze setzen für die Verfahrenseinleitung keinen konkreten Anfangsverdacht voraus. Hohe Preise zu verlangen, ist nicht per se verboten. Das muss nicht unbedingt in missbräuchlicher Absicht geschehen. Vielleicht haben die Unternehmen auch nur zu teuer eingekauft und geben jetzt die hohen Beschaffungspreise weiter.