Asketen sind Durststrecken gewohnt, freuen sich aber auch über bessere Zeiten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lebt salzarm und achtet auch sonst auf einen gesunden Lebensstil. Nicht erst seit Amtsantritt im Dezember 2021 durchlebt er abwechselnd zehrende und zufriedene Phasen. Derzeit hat er, wie man es nicht nur über Sportler, sondern auch über Politiker sagt, einen guten Lauf. Die Eckpunkte zur Klinikreform, auf die sich der Medizinprofessor in dieser Woche mit den Bundesländern geeinigt hat, gelten zumindest in Teilen als Erfolg. In der Fachwelt und in der Öffentlichkeit kommt seine Argumentation an, eher wird sein Gegenspieler Klaus Holetschek (CSU) als Quertreiber gesehen, der als Einziger gegen den Kompromiss stimmte. Dem bayerischen Minister unterstellt man, anders als Lauterbach, parteipolitisches Kalkül vor den Landtagswahlen im Oktober.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Gestartet ist Lauterbach schon in der Corona-Zeit mit glänzenden Umfragewerten. Die Bevölkerung, der er sich in vielen Einlassungen zur Pandemie als Fachmann und Schattengesundheitsminister empfohlen hatte, hob ihn auf den Schild als Nachfolger von Jens Spahn, dessen CDU die Wahl verloren hatte. Bei der Vorstellung des Neuen machte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keinen Hehl daraus, dass der gebürtige Dürener eigentlich ein Volkstribun war: Im Kampf gegen Covid-19 hätten sich die meisten Bürger gewünscht, „dass der nächste Bundesgesundheitsminister vom Fach ist und dass er Karl Lauterbach heißt“, so Scholz am Nikolaustag vor anderthalb Jahren. „Er wird es.“