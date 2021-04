Kanzlerkandidatur der Union : Industriepolitiker Laschet setzt auf Stahl und niedrige Strompreise

Aktualisiert am

Wenn es sein muss, kann Armin Laschet auch Volkstribun. Die Demonstration der Stahlkocher von Thyssen-Krupp gegen den drohenden Verkauf ihres Unternehmens im vorigen Herbst war so eine Gelegenheit. Auf den Düsseldorfer Rheinwiesen wetterte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gegen die Übernahmepläne des Konkurrenten Liberty Steel. Der Ruhrkonzern sei kein „Ein-Euro-Geschäft, sondern beste Stahlqualität“, versicherte er den 3000 um ihre Arbeitsplätze fürchtenden Beschäftigten.

Die Übernahme hat sich zerschlagen. Schlimmer traf es das Werk des Automobilzulieferers Continental in Aachen, Laschets Heimatstadt, in der er bis heute lebt. Als das Unternehmen beschlossen hatte, den traditionsreichen Standort dichtzumachen, und dabei 1800 Arbeitsplätze zu streichen, ging Laschet das Management ungewöhnlich hart an. „Kalten Kapitalismus“ warf er Conti vor. Auch er selbst war von der Schließung überrumpelt worden – verhindern konnte er sie nicht.