Bundestagswahl : Kanzler, der schlimmste Job

Eines stand in diesem Wahlkampf erstaunlicherweise nie außer Frage: Am Ende wird sich schon jemand finden, der wahnsinnig genug ist und das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers bekleiden will. Ob Annalena Baerbock, Armin Laschet oder Olaf Scholz: Keiner der drei er­weckte den Eindruck, sich nur unter An­drohung von Gewalt zur Kandidatur bereitgefunden zu haben. Im Gegenteil: Zumindest bei Grünen und Union hätten es auch Robert Habeck oder Markus Söder gern gemacht. Nur bei der SPD war Scholz konkurrenzlos, was allerdings nicht am Amt selbst lag – sondern daran, dass den Sozialdemokraten an­fangs kaum jemand ernsthafte Chancen zu­schrieb.

Das überrascht. Gilt es doch spä­testens seit dem zähen Corona-Winter 2020/21 als ausgemacht, dass in diesem Land eigentlich nicht mehr viel zu retten ist. Schulen ohne Internet, Chaos bei den Impfterminen, Faxgeräte auf den Be­hörden, zerstrittene Ministerpräsidenten im föderalen Dauerzwist: Die Kandi­daten selbst wurden im Wahlkampf nie müde, die Probleme in den dunkelsten Farben zu beschreiben – ganz gleich, wie lange sie selbst das Land schon führten. Deutschland, so weiß man nach den Triel­len, gibt das Bild einer Bananen­republik ab. Warum, um Himmels Willen, sollte irgend jemand das Büro im siebten Stock des Kanzleramts beziehen wollen, in dem derzeit noch ein Porträt Konrad Adenauers hängt – wahlweise zu ersetzen durch ein Abbild von Willy Brandt oder Winfried Kretschmann?

Auch Merkel hat Reformen versucht

Schließlich hatte auch Angela Merkel mal als Reformerin angefangen. Sie zog 2005 mit einem Programm der Verän­derung in den Wahlkampf, sie wollte das Steuer- und Sozialsystem gründlich um­krempeln. Sie okkupierte zielgerichtet für ihre Partei das Familienministerium, um Elterngeld und Recht auf einen Kita-Platz durchzusetzen. Geblieben ist davon am Ende erschreckend wenig: Mit ihren Plänen für Wirtschaftsreformen scheiterte sie an den Wählern, ihre neue Familienpolitik hielt zwar viele Frauen im Job, am Ende aber oft doch nur in Teilzeit. In Klimafragen, in denen sie auf internationaler Bühne brillierte, setzte sie im Inland we­nig um. „Der Saustall, den Merkel hinterlässt“, titelt der britische Economist diese Woche, um die Lage des Landes zu beschreiben.

Am Ende stand Merkels Urteil fest: Zu veränderungsresistent, zu wohlstandsverwöhnt sind die Deutschen, als dass selbst eine Bundeskanzlerin viel ausrichten könnte. Vor allem das „Establishment“, zu dem sich ausgerechnet die Re­gierungschefin selbst nach 16 Amtsjahren nicht recht zählen mochte, machte sie dafür verantwortlich: träge Wirtschaftsführer, renitente Landespolitiker, sture Ju­risten auf den Führungsposten in der Verwaltung. In einer ihrer Abschieds­reden, zu Jahresbeginn auf dem virtuellen Weltwirtschaftsforum von Davos, zählte sie die Mängel im Land schonungslos auf, ganz so, als hätte sie selbst überhaupt nichts damit zu tun. Und das alles soll nun, mit einem weniger erfahrenen Nach­­folger im Kanzleramt, auf einmal besser werden?

Absurder Föderalismus

Fangen wir mit dem Aussichtslosesten an, einer Reform des Föderalismus. Zwei Anläufe hatte es zu Beginn von Merkels Amtszeit gegeben, in beiden Fällen blieben die Auswirkungen bescheiden. Zäh verteidigen die Länder die Kompetenzen, die ihnen als letzte geblieben sind und in denen sie am allerwenigsten brillieren, vor allem die Bildungspolitik. Während der Pandemie lieferten sich die Länderchefs einen absurden Konkurrenzkampf. Besserung ist nicht in Sicht: Die Ministerpräsidenten müssten in der Länderkammer mit Zweidrittelmehrheit ihrer eigenen Entmachtung zustimmen. Selbst damit wäre wenig gewonnen. Fast alle Bundesgesetze werden von Länderverwaltungen ausgeführt. Dass Bremen viel besser impft als Sachsen, liegt nicht an den rechtlichen Vorgaben. Die sind überall in Deutschland identisch.