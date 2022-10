Von Kanye bis Hildmann : Wenn Werbestars zum Problem werden

Ein prominentes Gesicht als Werbeträger kann Gold wert sein für eine Marke. Das funktioniert ganz wunderbar, solange sich die Sportler auf den Sport, die Musiker auf die Musik konzentrieren – also auf die Dinge, mit denen sie ihren Ruhm aufgebaut haben. Der beste Werbeträger ist oft einer, der abseits seines Fachgebiets den Mund hält.

Nur leider sind es Stars nicht unbedingt gewohnt, sich zurückzuhalten. Und so kann es für Unternehmen gefährlich werden, wenn die Öffentlichkeit merkt, wem sie da eigentlich huldigen. Das hat Adidas in den vergangenen Wochen am Beispiel des Rappers Ye gemerkt. Ye, der bisher mit Adidas gemeinsam die Sneaker-Marke Yeezy vertrieb, hatte erst mehrfach antisemitische Bemerkungen gemacht – und dann auch noch gehöhnt, Adidas könne dagegen nichts machen, der Sportartikelhersteller werde sich niemals von ihm trennen.

Für diese Ansicht hatte Ye durchaus Gründe. 2018 gab es schon einmal Forderungen gegenüber Adidas, die Zusammenarbeit mit dem Rapper, der sich seinerzeit noch Kanye West nannte, zu beenden. West hatte da gerade seine Unterstützung für den damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump bekundet und nebenbei bemerkt, die Sklaverei in den Vereinigten Staaten hätten die versklavten Menschen selbst gewählt. Adidas hielt trotz Protesten an der Partnerschaft fest.

Doch dieses Mal hat Ye sich verschätzt. Der Reputationsschaden wurde Adidas wohl doch zu groß. In den sozialen Medien wurden Videos geteilt, die eine direkte Linie von der Rolle des Unternehmens im Nationalsozialismus bis zum zwischenzeitlichen Festhalten an Ye zeichneten. Der Konzern zog die Reißleine. Weil Adidas nicht länger die Yeezy-Turnschuhe verkaufen will, droht eine Gewinnminderung um 250 Millionen Euro. Das gibt einen Eindruck davon, wie hoch das Unternehmen den Reputationsschaden durch seinen Pro­blem­partner letztlich einschätzte. Der ohnehin schwächelnde Aktienkurs brach weiter ein. Und weil Adidas zunächst wochenlang gezögert hatte, ließ sich der Imageschaden nur noch begrenzen, nicht mehr komplett abwenden.

Ye ist nicht der erste Star, der in der Öffentlichkeit in Ungnade fällt und so auch für diejenigen zum Problem wird, die sich zuvor mit seinem Namen geschmückt haben. Auch in Deutschland gab es solche Fälle zuletzt öfter. Der Schlagersänger Michael Wendler war jahrelang ein Zugpferd für diverse Formate des Fernsehsenders RTL. Dann behauptete Wendler, RTL sei gleichgeschaltet und betreibe Zensur in der Corona-Berichterstattung. Der Sender kündigte umgehend die Verträge.

Der ehemalige Kochbuchautor Attila Hildmann wurde in den ersten Wochen der Corona-Pandemie zum Problem für den Getränkehersteller Voelkel. Der hatte seit 2017 für Hildmann dessen Energydrink „Daisho“ vertrieben und schien damit zunächst einen Marketing-Coup gelandet zu haben. Als Hildmann begann, rechtsextreme Verschwörungstheorien zu verbreiten, stoppte Voelkel den Verkauf – und musste nach einem Bericht des „Spiegel“ Getränke im Wert von mehreren Hunderttausend Euro vernichten. Auch einen offenen Kredit über mehr als 200.000 Euro, den Voelkel Hildmann gewährt haben soll, zahlte dieser demnach nicht zurück, bevor er in der Türkei untertauchte.

Das lange Zögern von Adidas sieht nun vor allem im Vergleich zu seinem größten Konkurrenten Nike schlecht aus. Die Amerikaner zögern bei ausfälligen Werbeträgern nicht lange und haben in der Vergangenheit schon öfter Verträge kurzfristig gekündigt. Der ehemalige Boxweltmeister Manny Pacquiao flog raus, nachdem er öffentlich gesagt hatte, Homosexuelle seien „schlimmer als Tiere“. Auch der wegen Mordes verurteilte Sprinter Oscar Pistorius und der gedopte Radrennfahrer Lance Armstrong verloren ihre Werbeverträge. In all diesen Fällen ging es um reine Werbung und nicht um den Verkauf von Produkten, die viel Geld einbringen, so wie jetzt bei Yeezy. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung dürfte diese Unterscheidung Adidas wenig nützen.