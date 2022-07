Energiewende : Kann die heimische Windkraft russisches Erdgas ersetzen?

Europa will weg vom Erdgas und plant eine Ausbauoffensive in der Windenergie. Doch ausgerechnet jetzt stecken die heimischen Windradbauer in der Krise. Stattdessen liefert China.

Aus Berlin reisten der Kanzler Olaf Scholz und sein Wirtschaftsminister Ro­bert Ha­beck an, aus Brüssel kam EU-Kom­missions­prä­siden­tin Ursula von der Leyen. Dazu die Regierungschefs von Belgien, Dänemark und den Niederlanden. Mitte Mai trafen sich die Spitzenpolitiker in der dänischen Hafenstadt Esbjerg, um eines der ehr­geizigsten Ausbauprojekte der Welt für die klimaschonende Erzeugung von Strom auszurufen. Tausende neuer ­Meereswindräder, höher als der Kölner Dom, sollen die Nordsee zum „grünen Kraftwerk“ machen. So steht es in der „Esbjerg-Deklaration“, die die Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen unterzeichneten.

Die am skandinavischen Meeresstrand vereinbarten Ausbauziele sind gigantisch: Bis 2030 soll die Stromerzeugungskapazität in der Nordsee von heute 15 Gigawatt auf 65 Gigawatt wachsen, bis zur Jahrhundertmitte wird eine Verzehnfachung auf 150 Gigawatt angepeilt. Zum Vergleich: Das entspricht etwa der installierten Leistung von 34 großen Braunkohlekraftwerken. Die Politiker drücken aufs Tempo, denn inzwischen geht es bei Europas grünem Großumbau im Energiesektor nicht mehr allein um den Klimaschutz. Der Ukrainekrieg und das sich abzeichnende Ende von Öl- und Gasimporten aus Russland machen die Sache noch viel dringlicher. Es geht jetzt auch um die Sicherung der europäischen Energieversorgung ohne die fossilen Brennstoffe aus Sibirien. Die Energiewende soll den Putin-Turbo anwerfen.

Das Problem ist nur: Ausgerechnet jetzt, da sie so dringend gebraucht wird wie nie zuvor, ist die europäische Windkraftindustrie, die all die neuen Anlagen liefern soll, in einem desolaten Zustand. Ein jahrelang nur zögerlicher Ausbau der Windenergie und Kostensteigerungen haben den Unternehmen schwer zugesetzt. Allein in der deutschen Windkraftbranche sind in den vergangenen sechs Jahren Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen.

„Wir sind alle rot oder tiefrot“

Spaß habe in diesem Geschäft derzeit niemand, berichtet Jochen Eickholt. „Wir sind alle rot oder tiefrot“, fasst der Chef des Windturbinenherstellers Siemens Gamesa die Ertragslage der Branche zusammen. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft des Münchner Industriekonzerns Siemens Energy, ist der zweitgrößte Windkrafthersteller Europas und der drittgrößte der Welt. Aber das Unternehmen ist chronisch defizitär. Eickholt, ein erfahrener Krisenmanager, ist seit vier Monaten an Bord. Er ist bei Siemens Gamesa der dritte Vorstandschef in weniger als zwei Jahren. Es brennt. Und Eickholt ist der Feuerwehrmann.

Soeben gab der Großaktionär Siemens wegen der Windkraftmisere eine 2,8 Milliarden Euro schwere Abschreibung auf seine Beteiligung an Siemens Energy bekannt. Der Konkurrenz geht es nicht besser. Der Weltmarktführer Vestas aus Dänemark hat im ersten Quartal einen operativen Verlust von mehr als 300 Millionen Euro erlitten, der Hamburger Windkrafthersteller Nordex stellt seine Aktionäre ebenfalls auf einen Jahresverlust ein. Das Unternehmen schließt seine Rotorblattfertigung in Rostock und verlagert die Produktion unter anderem nach Indien und Mexiko. An der Ostsee stehen 500 Jobs auf dem Spiel. Vergangenen Herbst hatte Vestas schon eine Fabrik in Brandenburg dichtgemacht. „Diese Krise geht bei uns allen an die Substanz“, sagt auch Jürgen Zeschky, Chef des niedersächsischen Windkraftherstellers Enercon. In dessen Produktionsverbund wurden in den vergangenen zweieinhalb Jahren 9000 von 22 500 Arbeitsplätzen abgebaut.