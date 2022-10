Staatsschulden : Können wir uns das alles leisten?

Krisenbekämpfung scheint ein neues Motto zu haben: Je mehr, desto besser. „Doppel-Wumms“ nannte es Bundeskanzler Olaf Scholz in der vergangenen Woche stolz, als er das neue Programm gegen hohe Energiepreise vorstellte. Bis zu 200 Milliarden Euro stehen zur Verfügung – und zwar an neuen Schulden. Da kann Finanzminister Christian Lindner noch so lange versprechen, dass im nächsten Jahr die Schuldenbremse wieder eingehalten wird – dieses Jahr nimmt er erst mal eine riesige Summe Geld auf.

Doch inzwischen sind Schulden ja in Mode gekommen. In Großbritannien hat der neue Finanzminister eine Steuersenkung angekündigt, die in den nächsten fünf Jahren das Staatsdefizit umgerechnet ebenfalls um insgesamt fast 200 Milliarden Euro vergrößern wird. In Italien wiederum bekennt sich die neue Regierungschefin zum ausgeglichenen Budget, hat aber gleichwohl Steuersenkungen angekündigt, die bisher nicht gegenfinanziert sind.

Am Ende wird der deutsche Staat wahrscheinlich nicht die vollen 200 Milliarden ausgeben. Doch der neue Rettungsschirm ist auch nicht das erste Schuldenprogramm dieses Jahres: Die Ampelkoalition steckte 100 Milliarden Euro in einen Fonds für die Bundeswehr, 60 Milliarden Euro in einen Energie- und Klimafonds, und die Vorgänger-Regierung hatte zu Corona-Zeiten auch schon so angefangen.

Schulden-Rhetorik hat Erfolg – zur falschen Zeit?

Da hatte die Rhetorik der vergangenen Jahre Erfolg. Der Staatshaushalt war solide, die Verschuldung des Landes ging zurück, die Zinsen waren nahe null oder zum Teil sogar darunter, die Inflation eher zu niedrig. In so einer Situation war es kein Wunder, dass viele Leute nach Schulden riefen: Der Staat solle doch seine Ausgaben eher über Kredite finanzieren, das Geld vielleicht in Investitionen stecken. Doch jetzt ist die Lage anders. Die Inflation ist auf zehn Prozent gestiegen, die Zinsen steigen schon wieder spürbar an. Ist so eine Kreditaufnahme auch jetzt der richtige Schritt?

So viel steht fest: Mit Steuern ließe sich das Ausgabenprogramm der Bundesregierung nicht stemmen. Insgesamt 360 Milliarden Euro an Schulden hat sich die Ampelkoalition genehmigen lassen für Fonds, die neben dem normalen Haushalt her laufen. Dazu die sowieso schon aufgeblähten regulären Ausgaben des Staates – da kommt man auf mehr als das Doppelte der Ausgaben aus den Jahren vor Corona. Anders gesagt: 360 Milliarden, um das in diesem Jahr zu decken, müsste der Staat die gesamte Lohn- und Einkommensteuer verdoppeln.

Oder noch mal anders gerechnet: Wenn das Aufkommen per Vermögensteuer eingezogen werden sollte, müsste jeder Deutsche fünf Prozent entrichten – ohne Ausnahme für Omas kleines Häuschen. Alternativ müsste der Staat die 17 reichsten Deutschen komplett enteignen, ihre Unternehmen an die Börse bringen und ihre Aktien verkaufen – und dann bliebe noch die Frage, wer all das kaufen soll.

Mit Schulden sieht dagegen alles erst mal einfacher aus. Selbst nach all den Corona-Hilfen liegt Deutschlands Schuldenstand derzeit bei tolerablen 70 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die 360 Milliarden Euro sind fast genau zehn Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung und werden über mehrere Jahre geholt werden. Die zehn Prozent Inflation allerdings machen nicht nur Sorge: Sie helfen auch, den alten Schuldenberg zu relativieren. Da scheint es kaum noch ins Gewicht zu fallen, dass der Staat inzwischen wieder zwei oder drei Prozent Zinsen zahlen muss.