Hohe Energiepreise : Macht das Gas noch teurer!

Es ist erst ein paar Tage her, da erlebte Wirtschaftsminister Robert Habeck so etwas wie seinen Willy-Moment: Er appellierte an die Bevölkerung, sich beim Verfeuern von fossiler Energie zurückzuhalten. „Jede eingesparte Kilowattstunde Energie hilft“, mahnte der Grünen-Politiker am Mittwoch, als er die Frühwarnstufe eins des Gas-Notfallplans ausrief – und das mit dem Appell an Unternehmen und Haushalte verband, „dass sie uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen“.

Da erinnerte der Vizekanzler von heute sehr an den Regierungschef von einst, an Willy Brandt, der sich vor fast fünfzig Jahren mit ähnlichen Appellen ans Publikum wandte. Damals, es war der Herbst 1973, hatten Ägypten und Syrien gerade den Staat Israel überfallen, der Westen lieferte auf Umwegen über die Azoren heimlich Waffen. Im Gegenzug nutzten arabische Länder ihre Energieexporte als Waffe, indem sie die Ölproduktion drosselten.

Die Vorwürfe ähneln denen vor einem halben Jahrhundert

Die Deutschen standen damals schon im Verdacht, die gemeinsame Linie des Westens mit Rücksicht auf Wirtschaftsinteressen zu untergraben – kamen aber nicht umhin, ihren Energieverbrauch einzuschränken. Dazu dienten einerseits die Sparappelle, andererseits staatliche Zwangsmaßnahmen wie autofreie Sonntage oder ein vorübergehendes Tempolimit von hundert Stundenkilometern auf Autobahnen. Der Ertrag war mäßig: Der Benzinverbrauch sank zwar kurzfristig um rund 10 Prozent, stieg danach aber sehr rasch auf neue Höhen an.

Der Bonner Makroökonom Christian Bayer, zugleich Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Habecks Ministerium, hält den Willy-Weg denn auch für so wenig vielversprechend, dass er dem Ressortchef sogleich auf Twitter widersprach. „Reine Einspar-Appelle sind ebenso unzureichende Instrumente, wie eine staatliche, ­planwirtschaftliche Gas-Abschaltung schädlich wäre“, sagt er tags darauf am Telefon. „Geeigneter ist es, das Knappheitsproblem über Preissignale zu lösen.“ Die Steuersenkung bei Benzin und Diesel ist aus Bayers Sicht genau die falsche Botschaft: „Ein Tankrabatt ist Gift.“

„Niemand, der bei Verstand ist, kann Abschaltungen wollen“

Das ist die Frage, um die es im Moment geht. Alle fürchten den Ernstfall, die Stufe drei des Notfallplans, die staatliche Zwangsabschaltungen im Gasnetz vorsieht. Die Bundesnetzagentur müsste dann entscheiden, welche Industriebetriebe sie noch mit Energie versorgt und welche nicht. Die Frage ist, ob es nicht auch anders geht, ob freiwilliges Sparen oder die Macht der hohen Preise den Verbrauch schon im Vorfeld so stark senken können, dass gar keine Leitungen durch Verordnung von oben abgedreht werden müssen.

Ob die schnöde Kraft des Marktes dabei wirkungsvoller ist als hehre Bekenntnisse zum Verzicht, auch wenn sich Letztere besser anfühlen. Und ob die neuen Inflationsrekorde dabei vielleicht sogar nützlich sind, weil sie helfen, die Leute vom Kauf der teuren Energie abzuhalten.

In der Bundesnetzagentur sitzt ein Parteifreund des Ministers

Klaus Müller ist der Mann, der jetzt im Zentrum dieser Debatte steht. Seit einem Monat ist der Parteifreund und norddeutsche Landsmann des Wirtschaftsministers der neue Präsident der Netzagentur. Seine Aufgabe hat sich noch gründlicher gewandelt als diejenige Habecks: Eigentlich sollte Müller, der zuletzt acht Jahre der Chef der Verbraucherzentralen war, die Kunden vor der Gier der großen Konzerne schützen – nicht nur bei der Energie, sondern auch in den Bereichen Post und Telekommunikation. Jetzt muss er dafür sorgen, dass das Gas im Notfall überhaupt fließt.