Corona und der Job : Wenn der Chef zum Impfen ruft

In diesen Tagen sprechen Politiker wiederholt vom Gebot der Vernunft. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) appellierte an Mediziner und Pfleger, sich zu ihrem eigenen Schutz und dem Schutz ihrer Patienten impfen zu lassen. Neben Menschen über 80 Jahren werden diese Berufsgruppen zuerst geimpft – eine Impfpflicht „durch die Hintertür“ ergibt aber gerade nicht.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Kann der Arbeitgeber eine Corona-Impfung verlangen?

Die Impfung ist nur ein freiwilliger Baustein im Corona-Schutzkonzept, erklärt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Wo keine allgemeine gesetzliche Impfpflicht besteht, kann sie einem Beschäftigten im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses auch nicht auferlegt werden. Stand wegen der Weigerung schon eine Abmahnung des Mitarbeiters im Raum oder wurde diese ausgesprochen (weil ein Verhalten sanktioniert werden soll), so ist diese unberechtigt. In bestimmten Branchen kann eine Impfung allerdings für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten erforderlich sein.

Gelten für Ärzte und Pflegepersonal andere Maßstäbe?

Grundsätzlich besteht auch hier keine Impfpflicht. Arbeitsrechtler gehen allerdings im Gesundheitswesen wegen der höheren Verantwortung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) von einem anderen Rechtsrahmen aus. Nach Paragraph 23 IfSG müssen die Leiter von Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Heimen und Arztpraxen alles Mögliche tun, um eine Weiterverbreitung von Krankheitserregern zu vermeiden. Damit können sie neben der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsmaßnahmen vom Personal ein gesteigertes Interesse an einer Impfung erwarten. Außerdem macht es eine Sondervorschrift im IfSG möglich, Daten über den Impfstatus des Beschäftigten zu erheben. Mitarbeiter, die eine Impfung hartnäckig verweigern, müssen sogar mit ihrer unbezahlten Freistellung rechnen. Wer seine Arbeitsleistung nicht erbringen kann und nicht selbst arbeitsunfähig erkrankt ist, hat keinen Anspruch auf Lohn.

Sind finanzielle Anreize durch den Arbeitgeber zulässig?

In den Vereinigten Staaten zahlen einzelne Krankenhäuser ihren Mitarbeitern schon einen Bonus von bis zu 500 Dollar, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Dieser finanzielle Anreiz einer „Impf-Prämie“ wäre für Arbeitgeber auch nach deutschen Recht möglich, insbesondere durch eine individualrechtliche Abrede. In mitbestimmungspflichtigen Unternehmen könnte der Betriebsrat allerdings etwas gegen solche Vorhaben haben, weil dies zur Störung des Betriebsfriedens führen kann. In kleineren Unternehmen kann die Zahlung an die Bedingung der Impfung geknüpft werden. Berufen sich Impfgegner dann auf eine Ungleichbehandlung, kann der Arbeitgeber diese mit einem sachlichen Grund rechtfertigen.