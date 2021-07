Annalena Baerbock : Ist der Wahlkampf der Grünen noch zu retten?

Der Wahlkampf läuft schlecht für die Grünen, das Ansehen der Spitzenkandidatin ist am Boden. Wir haben einen Kampagnen-Experten gefragt: Was kann die Partei jetzt noch tun, um sich zu fangen?

Rund zwei Monate haben die Grünen noch, um ihren Rückstand aufzuholen. Momentan liegt die Partei in den Umfragen weit hinter der Union, die sie noch im April bei manchem Institut überholt hatte. Nach einer Serie peinlicher Wahlkampf-Pannen, mancher Polemik und einer aktuellen Entschuldigung von Annalena Baerbock, weil sie das „N-Wort“ zitierte, können die Grünen inzwischen schon froh sein, wenn sie überhaupt den zweiten Platz gegen die schwächelnde SPD behaupten. Was können sie noch tun, um ihren Abstieg aufzuhalten?

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Die F.A.S. hat Karsten Göbel befragt, den Chef der Berliner Agentur „Super an der Spree“. Der Werbefachmann hatte schon im Wahlkampf vor vier Jahren seine Tipps an dieser Stelle abgegeben: Als am Anfang vieles auf einen Durchmarsch des SPD-Bewerbers Martin Schulz hindeutete, entwarf er in der F.A.S. eine Rettungskampagne für Angela Merkel; als wenige Monate später die Kanzlerin wieder Oberwasser hatte, überlegte er sich Motive und Parolen für den abgehängten Sozialdemokraten. Eigene Erfahrungen mit schwierigen Kampagnen hat er auch: Er vermarktete 2013 den SPD-Kandidaten Peer Steinbrück, der zwar damals als Verlierer galt, mit 25,7 Prozent aus heutiger Sicht aber ein Traumergebnis holte.

Die Kampagne, die Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner jüngst vorstellte, genügt aus Göbels Sicht für diesen Zweck nicht. „Ein Appeasement-Auftritt wie bisher reicht nicht aus“, sagt er. Wie stets hatten die Grünen die größtmögliche Distanz zwischen ihre Wahlkampf-Inszenierung und die immer gleichen grauen Flure des Regierungsviertels gelegt: Sie stellten die Plakatmotive im coolen Ambiente einer Start-up-Etage im Berliner Süden vor.

Um Distanz ging es noch in einer anderen Hinsicht: Kellner hatte alle Mühe zu erklären, dass das zurückhaltende Plakatieren der eigenen Spitzenkandidatin nichts, aber auch gar nichts mit der Debatte um deren Person zu tun habe. So gibt es neben zahlreichen Themen-motiven einige Großflächen, die Ko-Chef Habeck in gleicher Größe wie Baerbock zeigen. Nur jeweils ein einziges Mal ist die Bewerberin um die Merkel-Nachfolge im Groß- und Kleinformat allein zu sehen.

„Gott bewahre uns vor Baerbock“

Die heftig kritisierte Spitzenkandidatin aus der Schusslinie zu nehmen, findet Göbel im Prinzip richtig. Den täglichen Umfragewerten vertraut er dabei weniger als seinen Beobachtungen im Alltag. „Gott bewahre uns vor Frau Baerbock!“: Das sei inzwischen die Stimmung sowohl beim Metzgermeister in Brandenburg als auch bei der Heilpraktikerin in Kreuzberg.

Diesen Trend noch zu drehen, hält er für nahezu ausgeschlossen, dafür sei zu viel Glaubwürdigkeit verloren gegangen: Dass sich die Grünen im Kern genauso verhielten wie alle anderen, das sei besonders gefährlich für eine Partei, die stets besonderen Wert auf ihr Anderssein legte. Eine reine Personenkampagne wie etwa 1969 für den CDU-Kandidaten Kurt Georg Kiesinger („Auf den Kanzler kommt es an“) scheide deshalb aus – ganz davon abgesehen, dass das damals schon schiefging, bekanntlich ging seinerzeit Willy Brandt als Regierungschef einer sozialliberalen Koalition aus der Bundestagswahl hervor.

Auch über den Claim „Bereit, wenn ihr es seid“ mag er noch hinwegsehen, wenngleich das Zitat („Ready when you are“) unangenehm an Hannibal Lecter aus dem Film „Das Schweigen der Lämmer“ erinnert – nicht gerade ein Sympathieträger. „Handwerklich ist die Kampagne okay“, sagt er. „Aber sie ist eben relativ langweilig.“ Und für eine Partei, die aus der Position des Angreifers agiere, sei das zu wenig.