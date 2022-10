Kampf um den Ölpreis : Was Joe Biden gegen die OPEC tun kann

Die Ankündigung der OPEC, in Abstimmung mit Russland die Quote für die tägliche Rohölförderung um 2 Millionen Fass (je 159 Liter) zu reduzieren, bringt den amerikanischen Präsidenten Joe Biden politisch und wirtschaftlich in die Bredouille. Hohe Ölpreise gefährden den Wahlerfolg der Demokraten in den anstehenden amerikanischen Zwischenwahlen. Sie bezeugen zudem, dass die Vereinigten Staaten Einfluss auf ihren wichtigen Verbündeten Saudi-Arabien eingebüßt haben – und gerade das Land gibt den Ton in der OPEC an. Bidens Reise dorthin im Sommer brachte nicht den erwünschten Erfolg.

Die Frustration ist groß im Weißen Haus, wie die gemeinsame Stellungnahme des obersten Sicherheitsberaters Jake Sullivan und des Wirtschaftsberaters Brian Deese zeigt. Biden Topberater fürchten nicht nur, dass die Benzinpreise in Amerika wieder steigen könnten, sondern auch, dass vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer die Last der von der OPEC angestrebten Preiserhöhung schwer schultern können.

Die Handlungsoptionen der amerikanischen Regierung sind begrenzt. Sie kündigte an, im kommenden Monat weitere 10 Millionen Fass aus der Strategischen Petroleum Reserve auf den Markt zu werfen und zur Not weitere Mengen freizugeben. Die 10 Millionen Fass gehören zu dem Freigabeprogramm von 180 Millionen Fass, das Biden im März angekündigt hatte, nicht ohne Erfolg übrigens: Seit Frühsommer sanken die Benzinpreise von 5 Dollar auf 3,30 Dollar je Gallone (3,785 Liter).

Bush verhinderte ein Opec-Gesetz

Das amerikanische Finanzministerium schätzt, dass rund 40 Cent der Preissenkungen pro Gallone auf Bidens Freigabe zurück zu führen ist, nur: Die Strategische Petroleum Reserve hat eine begrenzte Kapazität. Sind die Kavernen und Lagerstätten komplett gefüllt, beträgt der Bestand 713 Millionen Fass. Aktuell ist der Vorrat auf 416 Millionen Barrel geschrumpft. Das zeigt, dass die Freigabe-Politik nicht lange durchgehalten werden kann, um die Preissetzungsmacht der OPEC zu beschneiden.

Bidens Topberater drohen der OPEC deshalb zudem mit dem Kongress. Seit knapp zwei Jahrzehnten feilen Politiker beider Parteien an einem Gesetz mit dem griffigen Kürzel NOPEC, dass OPEC-Staaten amerikanischem Kartellrecht unterwerfen würde. Der amerikanische Generalstaatsanwalt könnte dann die OPEC, einzelne Länder oder staatliche Ölkonzerne vor einem amerikanischen Bundesgericht verklagen.

Ein früherer Versuch, ein solches Gesetz durchzusetzen, scheiterte am Veto des früheren Präsidenten George W. Bush. Eine Abstimmung wiederum in einem Senatsausschuss hatte im Mai eine satte Mehrheit für NOPEC ergeben. Allerdings wären mit einem solchen Gesetz unkalkulierbare Risiken verbunden – Saudi-Arabien könnte zurückschlagen und amerikanische Importe und Militärkontrakte reduzieren. Zudem könnte die Freigabe aus der Strategischen Ölreserve ebenfalls als Marktmanipulation gedeutet und damit zum Klagegegenstand werden.

Ärger über Ölkonzerne

Medienberichten zufolge prüft das Weiße Haus unterdessen, die Sanktionen gegen Venezuela zu lockern, um dem amerikanischen Ölkonzern Chevron die Ausweitung der Förderung dort zu ermöglichen. Doch das Weiße Haus stellte inzwischen klar, dass sich am Sanktionsregime nichts ändere, solange die dortige Regierung nicht freie Wahlen verspreche.

Bidens Blick wendet sich deshalb eher auf die heimische Ölindustrie. Er wies das amerikanische Energieministerium an, Möglichkeiten auszuloten, die heimische Produktion nach oben zu bringen. Zu dem Ärger über Saudi-Arabien gesellt sich im Weißen Haus zudem längst Verstimmung über börsennotierte Ölkonzerne: Sie produzieren offenbar weniger als sie könnten.

Eine Auswertung des EIA (Energy Information Administration) zeigt, dass börsengehandelte Ölkonzerne im zweiten Quartal soviel Cash generiert haben wie seit fünf Jahren nicht. Doch statt in Exploration und Förderung zu investieren, nutzten sie das Geld, um Schulden abzubauen, Aktien zurückzukaufen oder Dividenden zu erhöhen. Die EIA warnte, dass deshalb die Förderung von Rohöl zurückbleibt. Im zweiten Quartal lag die Rohölproduktion der Aktiengesellschaften um 9 Prozent oder knapp 400.000 Fass pro Tag niedriger als im letzten Quartal vor der Pandemie.

Private nicht-börsennotierte Ölfirmen haben dagegen das alte Förderniveau von vor der Krise wieder erreicht, schätzt die EIA. Biden drohte den US-Gesellschaften schon mehrfach unverblümt. Sie sollten endlich die Benzinpreise an den Tankstellen reduzieren. Die Regierung prüft offenbar auch, ungenutzte Förderlizenzen zu widerrufen, wenn sie nicht binnen einer vorgegebenen Frist genutzt werden.

Einzelne Politiker fordern unterdessen, den Export von Öl zu beschränken, um den heimischen Markt abzuschirmen. Erst Ende 2015 hatten die Vereinigten Staaten den Exportbann für heimisches Rohöl aufgegeben. Jetzt werben vor allem demokratische Politiker dafür, den Bann zumindest teilweise wieder einzuführen.

Das Exportverbot war Folge der Ölkrise in den siebziger Jahren und ein Versuch, die Abhängigkeit von OPEC-Lieferungen abzumildern. Eine Reanimation des Banns stößt nicht nur auf den Widerstand der heimischen Industrie. Sie würde auch Verbündete belasten, die auf die Lieferung von Energierohstoffen angewiesen sind und die Einheit mit den USA anstreben im Versuch, Käufe von Russland zu reduzieren. Deshalb würde ein solcher Vorstoß auf Bidens Veto stoßen, erwarten Experten.

Ganz ohne Hoffnung ist die amerikanische Regierung nicht. Denn es besteht immerhin die Möglichkeit, dass die angekündigte Drosselung der Produktion nur begrenzte Auswirkungen hat. Schon bisher hatte die OPEC die selbst verhängte Quote nicht erfüllt, weil vor allem Nigeria wegen politischer Unruhen seine Lieferquote nicht ausschöpfte. Die Drosselung folgt der Sorge, dass eine globale Rezession die Nachfrage nach Rohöl dämpfen und die Preise ins Rutschen bringen könnte. Nach Höchstwerten im Februar und März von 120 Dollar (WTI Crude) war der Preis fürs Fass Rohöl zeitweise auf unter 80 Dollar gefallen.