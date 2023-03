Ein Immobilienkonzern steht kurz vor dem Kauf eines 2500 Hektar großen Landwirtschaftsbetriebs in Brandenburg. In der Agrarbranche sorgt das für Unmut. Es ist längst kein Einzelfall mehr.

Ostdeutsche Agrarflächen sind längst ins Visier großer Investoren geraten. In der vergangenen Woche ist der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen SE neu in das Geschäft eingestiegen. Seine Tochtergesellschaft, die Quarterback Immobilien AG aus Leipzig, steht kurz davor, einen Agrarbetrieb in Brandenburg im Rahmen eines Anteilskaufs zu übernehmen. Zum Betrieb Röderland GmbH gehören 2500 Hektar Land und etwa 900 Rinder, darunter Mutterkühe und Milchvieh. In dieser Woche soll der Verkauf unter Dach und Fach gebracht werden. Damit ginge zum wiederholten Male ein Agrarbetrieb in den Besitz eines außerlandwirtschaftlichen Investors über.

Zuvor hatte ein Landwirt Medienberichten zufolge 8 Millionen Euro für den Betrieb geboten, konnte aber nicht mit dem 2 Millionen Euro höheren Gebot der Quarterback AG mithalten. Zum Kaufpreis wollte sich Henrik Thomson, Vorstandsmitglied der Quarterback Immobilien AG, auf Nachfrage nicht äußern. Für den Immobilienkonzern als Investor ist das Geschäft durchaus attraktiv. Durch den Anteilskauf („Share Deal“) nutzt er ein Schlupfloch. In diesem Fall greift nämlich nicht, wie sonst üblich, das Grundstücksverkehrsgesetz. Der Käufer erwirbt nicht das Land direkt, sondern bis zu 90 Prozent des Unternehmens, dem die Fläche gehört. Der Kauf muss damit weder angezeigt noch genehmigt werden, und es ist keine Grunderwerbssteuer fällig.