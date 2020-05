Unternehmen : Kampf gegen die Ämterhäufung in Aufsichtsräten

Theodor Weimer: Der Chef der Deutschen Börse will in die Aufsichtsräte der Deutschen Bank und Knorr-Bremse Bild: AFP

Das Sammeln von Aufsichtsratsmandaten galt früher als glanzvolles Hobby altgedienter Spitzenmanager kurz vor dem Ruhestand, doch die Zeiten haben sich geändert. Dass es über die Ämterhäufung aber noch immer zum Streit kommen kann, zeigt aktuell der Fall von Theodor Weimer, dem Vorstandschef der Deutschen Börse. Weimer, dessen Vertrag als Börsenchef gerade erst bis Ende 2024 verlängert worden ist, will sich noch im Mai in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank wählen lassen. Dort wird er auf lange Sicht auch als möglicher Nachfolger von Paul Achleitner gehandelt, derzeit ist das aber noch kein Thema. Ende Juni will sich Weimer aber noch zusätzlich in das Kontrollgremium des Münchener Bremsenherstellers Knorr-Bremse wählen lassen. Um Kritiker zu beschwichtigen, will er im Gegenzug seinen Aufsichtsratsposten beim FC Bayern München im Sommer aufgeben.

Nach den (freiwilligen) Regeln des Corporate-Governance-Kodex – dem Benimmbuch für Unternehmen – wäre seine Wahl in die Kontrollgremien der Deutschen Bank und von Knorr-Bremse neben seiner Vorstandstätigkeit auch erlaubt. Zwar hat die Kodexkommission die Regeln zur Ämterhäufung gerade erst verschärft, doch für aktive Vorstände gilt dort die Empfehlung, höchstens zwei Aufsichtsratsmandate anzunehmen. Bis vor wenigen Monaten wären sogar drei Mandate kein Problem gewesen. Das Aktiengesetz steht der Ämterhäufung ohnehin nicht im Weg. Rein gesetzlich sind zehn Aufsichtsratsmandate zulässig.