Amerikanische Notenbank : Die dramatische Intervention der Fed

Zudem kauft die Zentralbank Staatsanleihen für mindestens eine halbe Billion Dollar und Hypothekenanleihen (Mortgage backed securities) für 200 Milliarden Dollar, um die Liquidität in beiden Märkten sicher zu stellen. Um die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte zu erleichtern hat die Fed zudem Direktkredite an Banken durchs sogenannte Diskontfenster um 1,5 Prozentpunkte verbilligt auf einen Zins von 0,25 Prozent. Hier können sich Banken sehr kurzfristig Geld leihen, wenn sie ihre Finanzierungs-Bedarf nicht kurzfristig durch andere Banken stillen können.

Die Fed ermuntert überdies die Banken, ihren Eigenkapitalpuffer zu nutzen, um Kredite zu vergeben. Dazu passt die Ankündigung der acht größten Banken der Vereinigten Staaten vom Sonntag, ihre Aktienrückkaufprogramme bis Juni zu stoppen, um stattdessen Privatpersonen und Unternehmen Kredite und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Powell und die Banken wiesen auf die besonders gute Kapitalausstattung der Institute hin, die Kreditvergabe in kritischen Zeiten erlaubten.

Fed-Chef sieht noch großen Spielraum

Zudem befreit die Fed die Banken von Mindestreserve-Auflagen und verabschiedet sich damit von einem klassischen Instrument der Geldpolitik. Dieser Schritt ist ein Ergebnis der vor einem Jahr eingeleiteten Überprüfung der Instrumente der Geldpolitik und wird nun aber schon frühzeitig angekündigt, um die Kreditvergabe zusätzlich zu beflügeln.

Um Dollar-Geschäfte im Ausland nicht zu gefährden, erneuerte die Fed zusammen mit den größten Zentralbanken inklusive der EZB ein Programm, um Dollar günstig verfügbar zu halten.

Die Maßnahmen ergänzen Interventionen am Markt für Wertpapierpensionsgeschäfte im Volumen von 1,5 Billionen Dollar in der vergangenen Woche und eine außerordentliche Leitzinssenkung der Woche davor. Die Fed sei bereit, das gesamte Arsenal an Instrumenten zu nutzen, um den Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen in Schwung zu halten. Auch nach diesen Maßnahmen sieht Fed-Chef Jerome Powell noch großen Spielraum für geldpolitische Maßnahmen, obwohl der Leitzins nun nahe Null liegt. Vor allem Anleihe-Kaufprogramme und „Forward Guidance“, die Bekanntmachung der geldpolitischen Absichten. Negative Zinsen sieht Powell weiterhin nicht als zielführend an, machte er einer Telefonkonferenz deutlich. Die Fed hat davon abgesehen, eine Konjunkturprognose abzugeben. Zu schwer absehbar seien die Folgen der Pandemie.

Am Freitag hat Präsident Donald Trump den Nationalen Notstand ausgerufen, um 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen loszueisen. Der Kongress verständigte sich offenbar mit der Regierung auf ein Konjunkturpaket, das unter anderem Liquiditätshilfen für kleinere Firmen und Lohnfortzahlung bei Krankheit vor. Der Senat will dem Paket an diesem Montag zustimmen.