Kampf gegen die Pandemie : Welche Stütze ist die richtige?

Steuererleichterungen, Einkaufsgutscheine, Zuschüsse zum Homeoffice: Die Regierung debattiert, wie die Wirtschaft in Schwung gebracht werden kann. Nicht alles muss Geld kosten.

Die gefürchtete erste Welle der Corona-Pandemie ist vorüber, die Zahl der aktiv Infizierten erheblich gesunken. Nun konzentrieren sich die Bemühungen der Politik darauf, der Wirtschaft aus der Rezession zu helfen. Mit Kaufprämien für Autos, Einkaufsgutscheinen oder einer grundlegenden Steuerreform? Die Debatte über ein Konjunkturpaket beginnt – allerdings bislang noch ohne die politische Hauptfigur. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält sich weiter bedeckt.

In seinem virtuellen Grußwort für das ausgefallene Treffen der Bundessteuerberaterkammer sprach er am Montag zwar davon, strukturelle Verbesserungen für die Wirtschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Aber sein Ansatz ist weder neu noch umfassend. Scholz bekräftigte in dem Video die Absicht, die Körperschaftsteuer für Personenunternehmen zu öffnen, für die bisher die Einkommensteuer ausschlaggebend ist. Darüber hinaus will er eine bessere Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer.

Für größere Mittelständler oder international agierende Konzerne bringt dieser Ansatz jedoch nichts. Sie müssen eher neue Belastungen fürchten. So betonte der SPD-Politiker, große Unternehmen und alle, die jetzt Hilfe annähmen, müssten ihren fairen Teil zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten.

Kaufprämie für Autos

Etwas mehr Entgegenkommen hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Ende April bei der Vorstellung der Frühjahrsprojektion signalisiert. Ihm schwebt für die Wirtschaft ein Vier-Stufen-Plan vor. Nach den ersten beiden Stufen – den schon beschlossenen und noch kommenden Hilfsprogrammen – soll ein Konjunkturprogramm folgen, das sowohl Investitionsanreize für Unternehmen als auch Konsumanreize für die Verbraucher beinhaltet.

Ein möglicher Bestandteil könnte die schon vieldiskutierte Kaufprämie für Autos sein, zu der zuletzt aber viele kritische Stimmen zu hören waren. Hintergrund ist, dass es eine solche Prämie im Prinzip schon gibt. Bis zu 6000 Euro Zuschuss erhalten Käufer eines Elektroautos. Nun eine Prämie auch für Autos mit Verbrennungsmotor zu zahlen, wie dies führende Autohersteller fordern, würde die Klimaschutzpläne der Bundesregierung konterkarieren.

„Wenn man sich den Marktwert von Tesla anschaut, ist er aktuell größer als der gemeinsame Marktwert von VW, Daimler und BMW. Der Markt sieht die Zukunft also nicht im Verbrennungsmotor“, sagt Monika Schnitzer, Wettbewerbsökonomin an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität und Mitglied im Sachverständigenrat, der die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen berät.

Wenn man überhaupt über Prämien nachdenke, müsse man diese also ausschließlich für Zukunftstechnologien bereitstellen und gleichzeitig dafür sorgen, dass man auch „die komplementären Investitionen“ tätige, etwa in die Ladeinfrastruktur investiere. Hinzu kommt: Nach der Finanzkrise vor gut zehn Jahren gab es schon einmal eine sogenannte Abwrackprämie für Autos. Damals hatte sich gezeigt, dass die Verbraucher damit vielfach die günstigeren Autos ausländischer Hersteller kauften.

Schnellere Genehmigungen

Die Bundesregierung hat die Entscheidung über zusätzliche Kaufprämien für Autos auf Anfang Juni vertagt. Bis dahin sollen die Grundzüge eines umfassenden Konjunkturprogramms stehen. Auch das Präsidium der CDU sprach sich am Montag für ein solches Gesamtkonzept aus, ohne allerdings Details zu nennen. Der Vorsitzende der Mittelstandsunion Carsten Linnemann hatte kürzlich im Gespräch mit der F.A.Z. für eine Steuerreform geworben, die gezielt kleine und mittlere Einkommen entlastet. Zudem fordert er, von der Grundrente bis zur Bonpflicht alles auszusetzen, was Unternehmen belastet.

Auch Altmaier fordert in Stufe vier seines Plans strukturelle Änderungen, etwa ,schnellere Genehmigungsverfahren für Bauprojekte und flexiblere Arbeitszeiten. „Es muss nicht alles Geld kosten“, lautet seine Marschrichtung. Zudem war in Berlin in letzter Zeit häufiger der Hinweis zu hören, der geplante Kohleausstieg sei gewissermaßen auch schon ein Konjunkturprogramm. Dieser soll bis spätestens 2038 vollzogen sein. Die betroffenen Regionen sollen 40 Milliarden Euro erhalten, um den Strukturwandel zu meistern.

Der Präsident der Steuerberaterkammer Hartmut Schwab warnte am Montag, die punktuellen Corona-Hilfen zu überschätzen, die schon beschlossen wurden oder diskutiert werden, etwa den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen, die Autokaufprämie, Konsumgutscheine für den Einzelhandel und eine Unterstützung für das Home-Office.

Statt eines solchen Flickenteppichs müsste aus seiner Sicht dringend die Krisentauglichkeit des Unternehmenssteuerrechts überprüft werden. Die angebotene Verlustverrechnung gehe mit der Deckelung auf 15 Prozent an der Realität vorbei. Die Wirkung der schnell ergriffenen Maßnahmen könnte bald verpuffen. Es drohten massenhafte Insolvenzen und Entlassungen.

Der Steuerberater wirbt deshalb zum Beispiel für eine negative Ertragsteuer. „Die Gemeinschaft würde nicht länger nur von unternehmerischen Gewinnen profitieren, sondern müsste auch die Verluste mittragen.“ Der Staat würde „stiller Teilhaber“. Zugleich ist es für ihn an der Zeit, die Gewerbesteuer zu ersetzen, schließlich zeige sich gerade, dass sie keine stabile Einnahmequelle für die Kommunen sei. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt Schwab rhetorisch.

Der Präsident des Bundesfinanzhofs Rudolf Mellinghoff warb in seinem Beitrag dafür, das Steuerrecht auf die absehbar zunehmenden Insolvenzen vorzubereiten. Die maßgeblichen Regeln fänden sich in unterschiedlichen Steuergesetzen und seien nicht aufeinander abgestimmt. Das könnte sich demnächst rächen. Nach den Rekordanmeldungen zur Kurzarbeit zeichnen sich nun die ersten Entlassungswellen ab, wie eine Analyse des Ifo-Instituts nahelegt. Auch Mellinghoff macht sich keine Illusionen: Im Einzelhandel, Gastgewerbe und der Autozulieferindustrie sei mit einer hohen Zahl an Pleiten zu rechnen.