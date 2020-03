Kampf gegen Corona : Die Wirtschaft ist lebenswichtig

Die Wirtschaft dreht sich nicht in erster Linie ums Geld. Man muss das in diesen Tagen einmal so deutlich sagen: Geld ist nicht die Existenzberechtigung der Wirtschaft. Es ist nur Mittel zum Zweck, es soll selbst den egoistischsten Zeitgenossen dazu bewegen, wofür die Wirtschaft wirklich da ist: Sie soll Menschen mit dem versorgen, was sie brauchen.

Keine Frage: Die Welt muss die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen, so gut es eben geht. Dafür ist jedes Mittel recht. In diesen Tagen ist schnell gesagt, dass dann eben mal die Wirtschaft leiden muss. Immer mehr Läden müssen schließen, immer mehr Fabriken stoppen die Produktion. Viele Menschen verlieren Auftraggeber oder ihre Arbeitsstelle, und diejenigen, denen es nicht so geht, haben Mühe, ihre Kinder zu betreuen. Die Eskalation ist längst noch nicht am Ende: An diesem Wochenende werden Ausgangsbeschränkungen eingeführt.