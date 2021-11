Kalte Progression : Das Steuerplus der Koalition schrumpft

Wer in diesem Herbst mit seinem Auto zur Tankstelle muss, erlebt an der Zapfsäule direkt, was steigende Preise für den Geldbeutel bedeuten. Die Energiepreise gehören zu den Treibern der Inflationsrate, daher ist der Schock beim Volltanken besonders groß. Aber auch im Lebensmittelladen oder auf dem Wochenmarkt sind steigende Preise zu beobachten. Die Bundesbank schätzt die Teuerung derzeit auf 6 Prozent. Doch im Steuerrecht gilt weiterhin grundsätzlich das Nominalprinzip. Es besagt: 1 Euro ist 1 Euro. Der Sparer kann daher den Wertverlust, den er über das Jahr erleidet, nicht geltend machen. Auch wenn er mit seinem Geld auf der Bank weniger als im Vorjahr einkaufen kann, darf der Anleger keine Abschreibung vornehmen – im Gegensatz zum Fabrikanten, der seine Maschine abschreiben kann.

Doch seit immerhin fast einem Jahrzehnt berücksichtigt die jeweils herrschende Koalition die Inflation zumindest bei der Einkommensteuer, wenn auch nicht automatisch, so doch mit einer Art Selbstbindung. Im März 2012 hat der Bundestag die Bundesregierung beauftragt, alle zwei Jahre einen Bericht vorzulegen zur schleichenden Mehrbelastung aus dem Zusammenspiel von Inflation, Lohnerhöhung und progressivem Steuertarif. Die Fachleute sprechen in diesem Fall von kalter Progression. Anschließend hat man die Einkommensteuer entsprechend angepasst. Im Oktober 2020 gab es den vierten Bericht zur kalten Progression. Noch im selben Monat beschloss der Bundestag mit dem Familienentlastungsgesetz die jüngste Tarifkorrektur. Einen Monat später stimmte der Bundesrat zu.

Geldentwertung wird nur zum Teil ausgeglichen

Die Eckwerte im Einkommensteuertarif hat man dieses Jahr um 1,52 Prozent verschoben, nächstes Jahr werden sie nochmals um 1,17 Prozent erhöht. Doch wie nicht nur Autofahrer zurzeit leidvoll erfahren, hat sich die Inflation anders als gedacht entwickelt. Das Ergebnis lautet in Kurzform: Dieses Jahr wird die Inflation nicht überkompensiert. Vielmehr wird die Geldentwertung durch die Tarifkorrektur nur zum Teil ausgeglichen. Konkret bedeutet das: Die Steuerzahler zahlen mehr, obwohl sie sich mit ihrem Einkommen weniger leisten können.

Wenn die sich aktuell formierende Ampelkoalition an den Versprechen festhält, die kalte Progression auszugleichen, hat das einen weiteren Effekt: Das Steueraufkommen wird geringer ausfallen als in der jüngsten Schätzung prognostiziert, weil der Arbeitskreis stets auf Basis des geltenden Rechts arbeitet. In Zeiten höherer Inflationsraten fällt diese Überzeichnung der künftigen Einnahmen zwangsläufig größer aus als in den vergangenen Dekaden. Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hat für die F.A.Z. nachgerechnet. Sein Ergebnis: Mit der Verschiebung der Tarifeckwerte im Jahr 2021 wurde der Effekt der kalten Progression um 3,5 Milliarden Euro unterkompensiert – also die Steuerzahler zu wenig entlastet.

Die Unterkompensation hat nach seiner Analyse Nachwirkungen. „Trotz der Steuerprogressionsberichterstattung gibt es somit in den kommenden Jahren Mehreinnahmen aus der kalten Progression, die aus der Unterschätzung der Inflation für das Jahr 2021 herrührt“, sagt der Ökonom. Er ist Mitglied im Arbeitskreis Steuerschätzung, der für Bund und Länder jeweils im Mai und November vorhersagt, was sie an Einnahmen zu erwarten haben und somit ihren Haushaltsplänen zugrunde legen dürfen. Boysen-Hogrefe hat auch überschlagen, welche Anpassungen in den nächsten Jahren notwendig sein werden, um die kalte Progression auszugleichen. „Auf Basis der Prognose der Gemeinschaftsdiagnose dürften die Steuerzahler im Jahr 2022 dauerhaft um knapp 5 Milliarden Euro entlastet werden und im Jahr 2023 abermals um etwa 4 Milliarden Euro“, sagt er voraus.

In der jüngsten Steuerschätzung, die der mutmaßlich nächsten Regierung aus SPD, Grünen und FDP einen spürbar größeren Finanzspielraum vorhergesagt hat, sind wie üblich nur ausgefertigte Rechtsänderungen berücksichtigt worden – somit also nicht der anstehende Ausgleich der kalten Progression. „Dadurch werden die tatsächlichen Steuereinnahmen durch den Arbeitskreis tendenziell überschätzt, sofern ansonsten die gesamtwirtschaftliche Grundlage der Steuerschätzung zutrifft“, gesteht der stellvertretende Direktor des Kieler Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum freimütig ein. Doch typischerweise berücksichtigen Bund und Länder dies in den Finanzplanungen als globale Mindereinnahme.