Nach Bilanzskandal : Kahlschlag im Abwicklungsfall Wirecard

Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über den skandalumwitterten Zahlungsabwickler Wirecard aus Aschheim bei München erhalten, der nun selbst abgewickelt wird. Das Amtsgericht München hat am Dienstag das Insolvenzverfahren für das bis vergangenen Freitag noch im Dax verweilende Pleiteunternehmen Wirecard AG wie für sechs weitere deutsche Tochtergesellschaften eröffnet.

Die Entscheidung kam schon zwei Monate nach dem Beginn des vorläufigen Insolvenzverfahren Ende Juni. Dabei kann die Frist bis zu drei Monate dauern.

Jaffé steht vor einer schwer zu bewältigen Aufgabe. Wirecard befindet sich in desolatem Zustand, wie jetzt noch einmal deutlich geworden ist. Das Unternehmen ist wegen erheblicher Bilanz-Manipulationen mit aufgeblähten Geldvermögen zusammengebrochen. Rund 1,9 Milliarden Euro sind in der Bilanz ausgewiesen worden, die es nicht gibt.

Bilanzfälschung und Betrug

Liquidität für Löhne und Gehälter ist mit Ende des Insolvenzgeldzeitraums nicht mehr vorhanden. Daher ist unmittelbar vor dem nun eröffneten Verfahren 730 von insgesamt 1300 Mitarbeitern in Deutschland gekündigt worden. Nur etwa 570 Beschäftigte – 370 in den insolventen Gesellschaften und 220 in der von der Insolvenz verschont gebliebenen Wirecard Bank – behalten ihre Arbeit am Standort Aschheim. Die freigestellten Mitarbeiter haben die Hiobsbotschaft am Montagabend per Mail erhalten – ein Vorgehen, das die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag schärfstens kritisiert hat.

Die Verträge mit den vier Vorständen wurden sofort gekündigt. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Marcus Braun sitzt in Untersuchungshaft, der bisherige operative Vorstand Jan Marsalek ist auf der Flucht und wird per internationalen Haftbefehl gesucht. Bis zuletzt waren noch Finanzvorstand Alexander von Knoop und Produktvorstand Susanne Seidl in den Büros in Aschheim tätig.

Die Staatsanwaltschaft München untersucht derzeit noch, ob und inwieweit die beiden in Bilanzfälschung, Marktmanipulationen sowie Betrug involviert sind. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Wirecard bereits seit dem Jahr 2015 Scheingewinne ausgewiesen haben soll. Für kreditgebende Banken und Investoren wird ein Schaden von insgesamt 3,2 Milliarden Euro geschätzt.

Der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Thomas Eichelmann hat seine Organfunktion und Berechtigung verloren und sich aufgelöst. Zu den ersten eingeleiteten Maßnahmen von Jaffé gehören auch gekündigte Immobilienmiet- sowie Leasingverträge.

Lage „äußerst schwierig“

Höchste Priorität hat zunächst für den Insolvenzverwalter, das Geld aus dem noch vorhandenen Geschäft zu erwirtschaften, um Löhne und Gehälter zu zahlen. Das scheint bei einer um 60 Prozent geschrumpften Belegschaft offenbar möglich zu sein. Bisher war vor allem Geld verbrannt worden: „Die Cash-Burn-Rate bei Insolvenzantragstellung war enorm, so dass dringender Handlungsbedarf bestand“, ließ der Insolvenzverwalter per Pressemitteilung wissen.

Wirecard habe mit dem Erwerb zahlreicher Gesellschaften, deren Integration nicht oder nur schleppend erfolgte, erhebliche Überkapazitäten geschaffen. „Die wirtschaftliche Lage war und ist angesichts der fehlenden Liquidität und der bekannten skandalösen Begleitumstände äußerst schwierig“, sagte Jaffé. „Mit den üblichen Restrukturierungs- und Kostenanpassungsmaßnahmen ist es daher nicht getan, denn eine so massive Verlustsituation ist im eröffneten Insolvenzverfahren unter Vollkosten nicht darstellbar.“

Für den Insolvenzverwalter gibt es das große Problem, im verbliebenen Management des Unternehmens für seine Arbeit, die durch Abwicklung geprägt ist, Mitarbeiter als Unterstützer zu finden, die nicht nur Expertise und den Durchblick haben, sondern denen er auch vertrauen kann. Das ist mit Blick auf die enorme kriminelle Energie, die im Unternehmen entfaltet worden ist, eine Herausforderung.

Wie zu hören ist, muss es da zu entsprechenden Umbesetzungen an entscheidenden Stellen kommen, müssen Mitarbeiter ausgetauscht werden. Das kann zu einer gewaltigen Belastung unter den verbleibenden Angestellten führen und eine störungsfreie, notwendige Fortführung des Tagesgeschäftes erheblich behindern.

Daneben muss Jaffé den Verkaufsprozess für das Kerngeschäft von Wirecard einschließlich der nicht-insolventen Bank vorantreiben, dessen Erlöse für die Gläubigeransprüche verwendet werden. Man stünde mit mehreren namhaften Investoren in Verhandlungen, wiederholte Jaffé. Auch die Investorenprozesse für den Verkauf der unabhängigen ausländischen Tochtergesellschaften liefen unter Hochdruck. Wirecard Brazil sei bereits vergangene Woche veräußert worden. Die Gespräche über die Gesellschaft in Nordamerika seien weit vorangeschritten.

Unmissverständlich machte der Insolvenzverwalter weitere Schritte klar, die er in seiner Funktion verfolgen muss: die Suche nach Schadenersatz. „Allen erfolgversprechenden und werthaltigen Schadenersatzansprüchen wird vom Insolvenzverwalter nachgegangen werden.“ Das sei ein Aufgabe parallel zu den Verwertungsprozessen. Die Aufklärung der Vorgänge, die zur Insolvenz geführt hätten, sowie die Prüfung etwaiger, aus unerlaubten Handlungen oder Pflichtverletzungen resultierender Haftungsansprüche werde allerdings wegen des enormen Umfangs der zu prüfenden Daten und Zahlungsvorgänge noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die nicht-öffentliche Gläubigerversammlung ist für den 18. November angesetzt und soll als Präsenztermin im Münchner Löwenbräukeller stattfinden. Wegen der Corona-Beschränkungen werde jedoch die Teilnehmerzahl begrenzt sein. Mit dem nun eröffneten Insolvenzverfahren können die Gläubiger ihre Ansprüche anmelden. Das Amtsgericht München hat dafür eine Frist bis zum 20. Oktober festgesetzt.