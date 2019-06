Meine Herren, Sie haben 2015 die E-Zigarette Juul auf den Markt gebracht, vier Jahre später sind Sie steinreich. Haben Sie den Wandel schon verkraftet?

Monsees: Es hat sich erstaunlich wenig geändert. Wir arbeiten rund um die Uhr, genau wie all die Jahre zuvor, sind ständig unterwegs. Heute sind wir hier in Berlin, gestern war ich in Wien bei der Markteinführung von Juul in Österreich.

Bowen: Und letzte Woche waren wir in Südkorea, da starten wir auch gerade. Morgen früh geht’s direkt zurück nach San Francisco, in die Heimat. Also, Zeit zum Geldausgeben bleibt da kaum.