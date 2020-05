Landwirtschaftsministerin : Julia Klöckner kocht gesponsert

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sorgt sich um die Ernährungsgewohnheiten der Deutschen. Zu viel Fett, zu viel Salz, zu viel Zucker – dagegen hatte die CDU-Politikerin schon manches Rezept auf Lager. In der Corona-Krise appelliert sie an die Verbraucher, sorgsam mit Lebensmitteln umzugehen. „Jetzt ist wichtig, dass Hamsterkäufe nicht dazu führen, dass Lebensmittel vom Kühlschrank und dem Vorratsraum in die Abfalltonne wandern“, sagte Klöckner am Wochenende. Die Produkte sollten verbraucht werden, solange sie genießbar seien. Alternativ könne man sie einfrieren oder spenden. Zusätzlich zu spröden Hausfrauen-Tipps soll das Thema Kochen nun auch schöne Bilder liefern.

In der Sendung „Kochen mit Lafer“ auf Bild.de bereitet Fernsehkoch Johann Lafer zusammen mit Klöckner ein 3-Gänge-Menü für eine vierköpfige Familie für 25 Euro zu – Rucolasalat, Buletten, Erdbeeren. In der Sendung wird indes sichtbar, dass das Format von der Supermarktkette „Kaufland“ gesponsert wird. Deren Logo ist auch auf Screenshots des vorab aufgezeichneten Klöckner-Videos in den Sozialen Medien zu sehen.

Gegen Kritik daran verteidigen sich Ministerin und Ministerium mit dem Argument, sie hätten von der Sponsorenschaft nichts gewusst. Die fehlende Sensibilität überrascht indes, hatte Klöckner doch erst vor einem Jahr Kritik einstecken müssen, als sie in einem Video den Lebensmittelkonzern Nestlé lobte. Im Netz erntet die Koch-Aktion auch sonst viel Häme – weil die beiden Hauptdarsteller in dem Video weder Mundschutz tragen noch den Sicherheitsabstand einhalten.