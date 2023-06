Menschen zwischen 16 und 26 Jahren haben wenig Vertrauen in staatliche Institutionen und sehen Ungleichheit als wichtiges Problem. Deutsche blicken positiver in ihre Zukunft als Befragte in anderen Ländern.

Junge Menschen in Europa glauben mehrheitlich nicht mehr daran, dass sie es in Zukunft besser haben werden als ihre Eltern. Das zeigt die an diesem Donnerstag veröffentlichte Studie „Junges Europa 2023“ der TUI-Stiftung, bei der das Meinungsforschungsinstitut YouGov im März 2023 mehr als 7000 Menschen zwischen 16 und 26 Jahren in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen befragte.

Unter deutschen Jugendlichen glauben demnach 44 Prozent, dass es ihnen im Hinblick auf Einkommen und Lebensstandard schlechter gehen wird als ihren Eltern. Nur 27 Prozent glauben an eine Verbesserung.

Die Frage, ob man in Bezug auf die eigene Situation optimistisch oder pessimistisch eingestellt sei, beantworten die Befragten in jedem Land zunehmend negativer. Im Jahre 2017 schauten etwa in Deutschland 64 Prozent „eher oder sehr optimistisch“ auf die eigene Lebenssituation in der Zukunft, jetzt nur noch etwa 56 Prozent.

„Der Trend zeigt eindeutig nach unten. […] Das Lebensgefühl junger Europäer und Europäerinnen trübt sich langfristig und kontinuierlicher ein“, sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin, der die Studie wissenschaftlich begleitet hat.

Soziale Ungleichheit ist den Befragten sehr bewusst, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Besonders bei den Themen Wohnen, Einkommen und Vermögen sind für jeweils rund 60 Prozent der Befragten die Chancen „sehr“ oder „eher“ ungleich verteilt. Bildung ist dabei für 80 Prozent der jungen Menschen ein wichtiger Faktor, der über den persönlichen Erfolg entscheidet. Gleichzeitig findet mehr als die Hälfte, dass in ihrem jeweiligen Land ungleiche Bildungschancen vorherrschen. Nur 38 Prozent der jungen Europäer sehen demnach gleiche Bildungschancen für alle.

„Auf der einen Seite ist es gesellschaftlicher Konsens, dass Bildung der beste Weg ist, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auf der anderen Seite stellen diejenigen dem Bildungssystem ein miserables Zeugnis aus, die doch von ihm profitieren sollen“, sagt die Geschäftsführerin der TUI-Stiftung, Elke Hlawatschek.

Dieses Ungleichheitsempfinden trägt zum schwindenden Vertrauen in die politischen Institutionen bei. Gut ein Viertel der jungen Europäer fühlt sich „überhaupt nicht“ von der Politik vertreten, ein Drittel „kaum“. Deutschland schneidet hier im Ländervergleich noch am besten ab, mit 18 Prozent und 31 Prozent. Gleichzeitig steigt die Unzufriedenheit mit dem demokratischen System im eigenen Land in Deutschland von 21 Prozent im Jahr 2019 und 2020 auf 30 Prozent in diesem Jahr. In Polen ist mehr als die Hälfte (57 Prozent), in Griechenland sind sogar 70 Prozent der Befragten „sehr oder eher unzufrieden“, 2019 waren es noch 31 bzw. 56 Prozent.

Dennoch bleibt in Deutschland der Gang zur Wahlurne wichtig, 68 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, Wählen sei Bürgerpflicht. 34 Prozent sagen jedoch, es komme bei Wahlen nicht auf die Stimme des Einzelnen an. Die Mehrheit fühlt sich außerdem in Schule und Ausbildung nicht ausreichend auf das Wählen vorbereitet.

Vergleichsweise gut schneiden die Institutionen der Europäischen Union (EU) ab. In allen Ländern ist das Vertrauen in die EU größer (32 Prozent) als in die nationalen Regierungen und Parlamente (16 Prozent).