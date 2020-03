Trauerfall : Früherer Deutschland-Chef der UBS stirbt mit 52 Jahren

Aktualisiert am

Jürgen Zeltner ist tot. Der frühere Top-Manager der Schweizer Großbank UBS starb im Alter von 52 Jahren. 2019 geriet er in die Schlagzeilen, weil die Aufsichtsbehörde Bafin seine Wahl zum Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank verhinderte.

Sitz der UBS Deutschland im Opernturm in Frankfurt. Bild: Maria Irl

Jürg Zeltner, von 2005 bis 2008 Deutschland-Chef der Schweizer Großbank UBS, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 52 Jahren verstorben. Das teilte die Luxemburger Privatbankengruppe Quintet (vormals KBL), deren Geschäftsführer und Miteigentümer Zeltner seit 2019 war, am Montag mit.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zuvor hatte Zeltner eine lange Karriere in der UBS gemacht, er war dort zuletzt im Vorstand für die wichtigste Sparte „Vermögensverwaltung“ verantwortlich und galt kurz vor seinem Abgang im Jahr 2017 als Kandidat für den Vorstandsvorsitz. Nach Angaben von Quintet, die mehrheitlich im Besitz des Emirats Qatar ist, litt Zeltner an einer Krankheit, die schon im vergangenen Jahr bei ihm diagnostiziert worden sei.

Im vergangenen Jahr war Zeltner mehrfach in die Schlagzeilen geraten, weil er Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden sollte, was aber an der Bankenaufsicht wegen angeblicher Interessenkonflikte scheiterte. Zum Nachfolger Zeltners als Vorstandsvorsitzender von Quintet hat der Verwaltungsrat Jakob Stott berufen, der Zeltner schon seit Dezember interimistisch vertrat. Zeltner hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.