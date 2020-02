Für 124 Milliarden Euro : Johnson baut den Superschnellzug

Aktualisiert am

Mit 400 Kilometern in der Stunde von Birmingham nach London: Johnson hat das Bauprojekt des „High Speed 2“ freigegeben. Bild: Alstom

Trotz Kritik und auch parteiinternem Widerstand hat der britische Premierminister Boris Johnson beschlossen, die Hochgeschwindigkeitsbahn High Speed 2 (HS2) von London nach Nordengland bauen zu lassen. Angesichts von Kosten, die im neuesten Prüfungsbericht auf bis zu 106 Milliarden Pfund (124 Milliarden Euro) geschätzt wurden, ist dieses derzeit größte Infrastrukturprojekt Europas umstritten. Der Schnellzug soll von London mit maximal 400 Kilometern in der Stunde zunächst nach Birmingham führen. Dort gabelt sich die Strecke mit den zwei Endstationen Manchester sowie Leeds.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

„Es war eine umstrittene und schwierige Entscheidung“, sagte Johnson am Dienstag in London. Er kündigte an, dass sich ein eigener Vollzeit-Minister nur um HS2 kümmern werde. Bisher sind schon etwa 8 Milliarden Pfund für das Projekt ausgegeben worden. Die bisherige Entwicklungsgesellschaft HS2 Limited habe Fehler gemacht, sagte Johnson. „Die Kostenvorhersagen sind explodiert, aber das schlechte Management bis dato hat nicht vom fundamentalen Wert des Projekts abgelenkt“, sagte er. Der Wirtschafts- und Industrieverband CBI lobte Johnsons Entscheidung. „Der Entschluss des Premierministers zur Unterstützung von HS2 ist genau die Art von mutigen, entschiedenen Aktionen, die es braucht, um der Wirtschaft neues Vertrauen einzuflößen“, sagte CBI-Politikdirektor Matthew Fell. Das Schnellbahnprojekt unterstreiche den Willen der Regierung, die Regionen des Landes auf ein ähnliches Niveau zu heben.