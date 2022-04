Johnson&Johnson-Entwicklerin : „Wir Frauen bringen große Sachen auch zu Ende“

Frau Schuitemaker, bevor Sie den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson entdeckt haben, haben Sie jahrzehntelang Aids und das HI-Virus erforscht. Welches Virus ist tückischer?

Das HI-Virus ist viel variabler, es dringt viel tiefer in das menschliche genetische Material ein als Sars-Cov 2. Im Nachhinein hat sich das Coronavirus als vergleichsweise einfach zu bekämpfen herausgestellt. Die Impfstoff wirken, und ihr Wirkungsgrad ist sehr hoch. Aber es hätte auch anders kommen können.

Wann haben Sie Ihre Arbeit am Corona-Impfstoff begonnen?

Ich erinnere mich noch genau an die Krisensitzung Mitte Februar 2020. Wir Impfstoffforscher und Virologen waren alle nach Genf geflogen und saßen in dem großen Sitzungssaal der WHO. Das war, am Anfang einer Pandemie, vermutlich keine besonders kluge Idee. Wir sahen, wie erschöpft die chinesischen Kollegen waren. Da wurde uns allen klar, dass wir keine Zeit mehr verlieren durften.