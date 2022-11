Keynes und Versailles : Das Joch der Reparationen

Vor 100 Jahren befand sich das Deutsche Reich in einer verzweifelten Situation. Die Inflation, die seit dem Ersten Weltkrieg das Land geplagt hatte, war dabei, außer Kontrolle zu geraten. Nach Ansicht vieler Fachleute stand am Beginn der Geldentwertung die starke Abwertung der Mark gegenüber dem Dollar, die vor allem auf die Last der von den Alliierten nach dem Krieg erhobenen Reparationen zurückgeführt wurde. Gleichzeitig stand aber auch die in Deutschland betriebene Geld- und Finanzpolitik in der Kritik.

Die von dem damaligen Reichskanzler Joseph Wirth geleitete Regierung vertrat die Ansicht, Deutschland werde sich aus dem Würgegriff hoher Reparationsleistungen und sich beschleunigender Geldentwertung nur befreien können, wenn die Reparationen auf dem Verhandlungswege reduziert werden könnten.

Im Ausland kursierte der Verdacht, die deutsche Regierung sorge mit Zustimmung der Großindustrie absichtlich für eine hohe Inflationsrate, um eine Reduzierung der Reparationen zu erzwingen. In dieser Situation lud die Reichsregierung ausländische Fachleute ein, um sie um Gutachten zu dem Problem zu bitten. Einer der Gutachter war John Maynard Keynes.

Freundlichkeit gegenüber dem ehemaligen Kriegsgegner

Der britische Ökonom hatte nach dem Ersten Weltkrieg für Furore gesorgt, weil er als Vertreter des Londoner Finanzministeriums die Konferenz von Versailles unter Protest verlassen und in einem Buch „The Economic Consequences of the Peace“ den Friedensvertrag hart kritisiert hatte. Keynes war der Ansicht, dass Deutschland, das als Ergebnis des Friedensvertrags mehr als zehn Prozent seiner Fläche und seiner Wirtschaftskraft sowie wichtige Rohstoffquellen abtreten musste, Reparationen über höchstens 40 Milliarden Mark (auf der Basis des Werts der Mark vor Kriegsausbruch) zahlen konnte. Das entsprach in etwa dem Bruttoinlandsprodukt eines Jahres. Zum Schluss belief sich die Reparationsforderung auf 132 Milliarden Mark, zahlbar über einen Zeitraum von zwei Generationen.

Keynes schloss nicht nur, dass Deutschland damit wirtschaftlich überfordert sei. Er fürchtete vor allem eine Ära des Protektionismus und der Schwäche Europas, wenn Deutschland nicht wieder auf die Füße fände. Keynes’ Buch sorgte für kontroverse Diskussionen in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten, für Zorn in Frankreich und für viel Sympathie in Deutschland. Keynes wurde eine übertriebene Freundlichkeit gegenüber dem ehemaligen Kriegsgegner vorgeworfen.

Keynes hatte sich in Versailles mit dem Hamburger Bankier Carl Melchior angefreundet, der zur deutschen Delegation gehört hatte. Doch abgesehen von dieser persönlichen Beziehung besaß Keynes keine besondere Nähe zu Deutschland; er konnte deutsche Texte mehr schlecht als recht lesen; Deutsch sprechen konnte er gar nicht.

Seine Kritik am Vertrag von Versailles bescherte ihm jedoch immer wieder Einladungen nach Deutschland. So hatte er im Jahre 1922 eine Rede zum Reparationsthema in Hamburg gehalten (in englischer Sprache), auf die das Publikum mit Hochrufen reagiert hatte. „Wenn daher auch Deutschland noch vieles durchzumachen haben wird, sehe ich keinen Grund zur Verzweiflung“, sagte der Brite. Keynes besaß auch gute Kontakte zur politischen Elite in Berlin.