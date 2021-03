Frank-Jürgen Weise : „Die Umsetzung sollte man Profis überlassen“

Herr Weise, als ehemaliger Chef der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Bamf sind Sie ein erfahrener Manager, auch in Krisen. Nach dem jüngsten Beschluss zum „Oster-Lockdown“ sind keine weiteren Öffnungen in Sicht, im Gegenteil. Wie lange hält es Deutschland aus, auf „Stand-by“ geschaltet zu sein?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Diese Krise verlangt unserer Gesellschaft Erhebliches ab. Neben den wirtschaftlichen Folgen, die sich noch gar nicht in vollem Umfang absehen lassen, ist aus meiner Sicht die Unsicherheit darüber, wann es besser wird, ob in ein paar Wochen oder womöglich erst in einigen Monaten, die größte Belastung für viele Menschen. Ganz besonders für die Familien mit schulpflichtigen Kindern, die nun schon seit so langer Zeit in einem permanenten Ausnahmezustand leben. Das geht gerade an Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorbei, die psychischen Belastungen haben seit Beginn der Pandemie deutlich zugenommen.