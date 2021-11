Öl und Gas : Preissprünge gefährden Bidens Klima-Agenda

Pünktlich zum Auftakt des Klimagipfels von Glasgow hat der amerikanische Präsident Joe Biden Öl und Gas exportierende Länder unter den G-20-Nationen aufgefordert, ihre Produktion auszuweiten. Biden fürchtet im Einklang mit Staatschefs anderer Industrieländer, dass die aktuell hohen Energiepreise die Konjunkturerholung schwächen und arme Familien finanziell überfordern.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

In Deutschland verlangte CSU-Chef Markus Söder, die Mehrwertsteuer für Kraftstoff und Energie zu senken, die Partei Die Linke will Ärmere entlasten. Solche Forderungen aber konterkarieren das langfristige Ziel, den fossilen Energierohstoffen Öl, Kohle und Gas den Rücken zu kehren.

Die größten Öl- und Gasexporteure unter den G-20-Ländern sind Saudi-Arabien und Russland. Mit seiner Forderung wiederholt Biden einen Vorstoß vom August. Damals hatte er von der Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC) verlangt, sie sollten ihre Fördermengen erhöhen, um die Preissteigerungen zu stoppen. Die OPEC-Staaten gewährten aber nur eine geringfügige Ausweitung. Im ersten Halbjahr lagen die Länder zehn Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020. Sie werden trotz der leichten Ausweitung das Vorkrisenniveau um rund drei Prozent unterschreiten, prognostiziert die amerikanische Energy Information Administration (EIA).

Auch Amerikas Ölkonzerne sollen mehr tun

Rohöl ist infolge knapper Vorräte und hoher Nachfragen so teuer wie seit 2014 nicht mehr. Ein Fass (159 Liter) kostete Ende Oktober in den Vereinigten Staaten 85 Dollar (Western Texas Intermediate) und in Europa (Brent) 86 Dollar, jeweils 35 Dollar mehr als noch zu Jahresbeginn und 30 Dollar mehr als vor der Krise. Entsprechend sind die Preise an den amerikanischen Tankstellen gestiegen. Sie lagen Ende Oktober bei 3,39 Dollar je Gallone, meldet der Automobilklub AAA: Das entspricht 90 Cent je Liter, was für amerikanische Verhältnisse teuer ist.

Die amerikanische Regierung fürchtet den Zorn der Bürger umso mehr, als auch die Heizkosten dramatisch zu steigen drohen. Im Vergleich zum vorigen Winter werden Amerikaner 54 Prozent mehr für Propan-Flüssiggas, 43 Prozent mehr für Heizöl, 30 Prozent mehr für Heizöl und 6 Prozent mehr fürs elektrische Heizen ausgeben müssen, prognostiziert die EIA.

Offenbar beschränkten sich die Bemühungen des Weißen Hauses, die Energiepreise zu zügeln, nicht auf Appelle an andere Länder. Die gewöhnlich gut unterrichtete Zeitung Politico berichtete, Bidens Mitarbeiter hätten Kontakt zur heimischen Öl- und Gasbranche aufgenommen, um nach Wegen zu suchen, durch Erhöhung des Angebots die Preise zu senken. Eine offizielle Bestätigung für diesen Vorstoß gab das Weiße Haus nicht.

Die Kontaktaufnahme kennzeichnet ein Einlenken der Regierung, nachdem sie zuvor mit dem politischen Bekenntnis, das Land weg von Kohle, Öl und Gas entwickeln zu wollen, die mächtige Industrie verärgert hatte. Auf besonders scharfe Kritik waren zwei Entscheidungen gestoßen: Biden hatte den Weiterbau der politisch umstrittenen Keystone-Pipeline und die Verpachtung von Staatsland für Öl- und Gasexploration gestoppt. Demokraten im Repräsentantenhaus hatten überdies vorige Woche Chefs führender Ölkonzerne zu einer Anhörung vorgeladen, um ihnen vorzuhalten, dass sie wider besseres Wissen um die Folgen fürs Klima die Ölexploration ausgedehnt hätten und die Bevölkerung über die wahren Risiken im Unklaren gelassen hätten.

Mehr zum Thema 1/

Bidens Vorstoß zur Beschwichtigung der Ölproduzenten erschwert seinen Versuch, die Vereinigten Staaten als globalen Anführer im Kampf gegen den Klimawandel zu positionieren und Länder wie Indien unter Druck zu setzen, sie sollten sich von fossiler Energie verabschieden. Verkompliziert wird Bidens Klimapolitik auch dadurch, dass der Kongress die Infrastruktur-Gesetzespakete, in denen auf zehn Jahre verteilt rund 550 Milliarden Dollar für Klimaprojekte reserviert sind, noch nicht abgesegnet hat.

Umweltgruppen nehmen unterdessen daran Anstoß, dass die Vereinigten Staaten weiter Öl und Flüssiggas exportieren wollen. Die Vereinigten Staaten exportierten voriges Jahr je Tag 8500 Fass Rohöl und Petroleum-Produkte und damit knapp doppelt so viel wie noch fünf Jahre zuvor. Der Flüssiggasexport hat sich in der Fünf-Jahres-Frist mehr als verdoppelt – aufgrund wachsender Nachfrage in China, Japan und der EU.