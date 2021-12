Weidmann-Nachfolge : Joachim Nagel soll neuer Bundesbankpräsident werden

Das frühere Bundesbankvorstandsmitglied Joachim Nagel soll Jens Weidmann an der Spitze der deutschen Zentralbank ablösen. Darauf hat sich die neue Ampel-Koalition nach Informationen der F.A.Z. geeinigt. Weidmann hatte im Oktober angekündigt, dass er nach mehr als zehn Jahren im Amt zum 31. Dezember aus persönlichen Gründen zurücktritt.

Nagel, der SPD-Mitglied ist, saß bereits von 2010 bis 2016 im Vorstand der Bundesbank, ging danach zur Förderbank KfW und arbeitet zurzeit bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die auch als Zentralbank der Zentralbanken bekannt ist. Der 55-Jährige studierte Volkswirtschaft in seiner Geburtsstadt Karlsruhe und promovierte an der dortigen Universität.

In seiner Zeit bei der Bundesbank hat er sich in geldpolitischen Fragen oft ähnlich wie Weidmann positioniert, so dass seine Berufung keinen allzu großen Wechsel in der Haltung der Notenbank bedeuten dürfte. In seiner Zeit bei der KfW hat er sich um die Entwicklungszusammenarbeit und das Auslandsgeschäft der staatlichen Förderbank gekümmert.