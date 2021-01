Jimmy Iovine im Porträt : Der Sound der großen Geschäfte

Aktualisiert am

Gefühl, Sinn und Respekt für Musik, alles habe er von ihnen gelernt: „Die Jahre mit John Lennon, Bruce Springsteen und Patti Smith waren meine Hochschulbildung.“ Diese Geschichte hat Jimmy Iovine unzählige Male erzählt. Seine darauf aufbauende Laufbahn als Produzent von Stevie Nicks, den Dire Straits oder U2 ist bekannt und passt perfekt ins Beuteschema von Merck Mercuriadis. Dieser kauft mit seinem Hipgnosis-Fonds zwar vorrangig Songwriter-Kataloge, hat sich aber auch Iovines Produzentenrechte an 259 Songs gesichert. Auf Geld angewiesen ist der heute 67 Jahre alte Iovine wohl kaum. Vielmehr dürfte der gewiefte Geschäftsmann einen guten Deal für sich gesehen haben, wo doch Musikrechte gerade hohe Preise erzielen. Es wäre einer von vielen in der Karriere des Mannes aus Brooklyn.

„Ich wollte immer dort sein, wo die Coolen waren, weil ich mich nicht für cool hielt, aber Musik war cool“, erzählte Iovine 2017 der „Financial Times“. Sein Vater, ein Hafenarbeiter, hatte freilich andere Pläne und dem Jugendlichen ebenfalls einen Job in den Piers organisiert. Doch der Sohn einer amerikanisch-italienischen Familie ergatterte über einige Umwege eine Stelle als Assistent im New Yorker Studio The Record Plant, wo er Ostersonntag 1974 auf John Lennon treffen sollte. Sein Chef habe testen wollen, zu wie viel Engagement er bereit sei, erklärte Iovine rückblickend. Der damals 21-Jährige folgte dem Ruf ins Studio – zum Unmut seiner Mutter, die auf den Gottesdienstbesuch pochte – und fand sich als Toningenieur des Ex-Beatles wieder. Es war der Startschuss für Iovines Karriere.