Arbeitsmarkt : Jetzt gehen die Babyboomer in Rente

Das neue Jahr beginnt für den deutschen Arbeitsmarkt mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute lautet: Die Zahl der Beschäftigten ist im abgelaufenen Jahr nochmal kräftig gewachsen. 2019 waren im Durchschnitt 45,3 Millionen Menschen erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, 400.000 mehr als ein Jahr zuvor und so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Die schlechte Nachricht ist: So wird es aller Voraussicht nach nicht weitergehen.

Fachleute sind sich einig, dass sich der Beschäftigungsaufschwung auf absehbare Zeit dem Ende neigen wird. Das liegt nicht an der schwächelnden Konjunktur, sondern am demographischen Wandel. Schon heute sinkt die erwerbsfähige Bevölkerung, gemeint sind Menschen zwischen 15 und 64 Jahren, um 330.000 Personen im Jahr. Doch weil jetzt auch noch die ersten Babyboomer in Rente gehen – also die geburtenstarken Jahrgänge der 1955 bis 1969 Geborenen – und zugleich deutlich weniger junge Leute in den Arbeitsmarkt nachrücken, wird sich der Effekt in den kommenden Jahren noch einmal deutlich verstärken.

Mitte der 2020er Jahre dürfte er mit voller Wucht zuschlagen und 2031 schließlich seinen Höhepunkt erreichen: Dann verabschiedet sich der Jahrgang 1964 in den Ruhestand, mit 1,357 Millionen neugeborenen Kindern der geburtenstärkste aller Zeiten.

„Der Wohlstand Deutschlands steht auf dem Spiel“

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht davon aus, dass das vergangene Jahr das letzte war, in dem das Arbeitskräftepotential noch einmal kräftig zugelegt hat. 2020 dürfte es nur minimal wachsen. Für die Beschäftigung prognostiziert das Institut eine Zunahme um 120.000 Menschen. „In den kommenden Jahren noch einmal eine deutliche Steigerung zu erreichen, ist nicht drin“, sagt Forschungsbereichsleiter Enzo Weber. „Wichtig wäre aber, den Schrumpfungsprozess zu dämpfen. Der Wohlstand Deutschlands steht auf dem Spiel.“

Dieser Ansicht ist auch Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und Präsident des Essener Forschungsinstituts RWI. „In Deutschland wird die Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte in den kommenden Jahren um Millionen zurückgehen“, sagt er. Die Folge seien etwa weniger Wirtschaftswachstum und steigende Kosten für die Sozialsysteme. Schmidt lässt keinen Zweifel: Der Handlungsbedarf ist riesig.

Aber was kann man konkret tun? Frauen und ältere Beschäftigte haben schon viel zum Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt beigetragen. Die Erwerbstätigenquote der Frauen liegt inzwischen bei 75 Prozent, die der 60- bis 64-Jährigen bei 58 Prozent. Trotzdem gibt es aus Sicht von Fachleuten in beiden Gruppen noch Potential – bei den Frauen insbesondere mit Blick auf die Arbeitszeit, sagt IAB-Forscher Weber. Denn viele seien in Teilzeit tätig.

Der Wirtschaftsweise Schmidt plädiert dafür, über einen Ausbau der Ganztagsbetreuung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Seit Jahren dringt der Sachverständigenrat zudem auf ein an die steigende Lebenserwartung gekoppeltes Renteneintrittsalter. „Die Diskussion über eine weitere Ausweitung der Lebensarbeitszeit wird nicht ausbleiben können, wenn wir die sozialen Sicherungssysteme stabilisieren wollen“, sagt Schmidt.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommt

Eine weitere Stellschraube ist die Migration. Insbesondere Zuwanderer aus Osteuropa hatten in den vergangenen Jahren einen großen Anteil am Stellenaufbau, doch weil inzwischen auch dort die Löhne steigen, gehen etwa viele Polen in ihre Heimat zurück. Die Bundesregierung hat deshalb vor einiger Zeit ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, mit dem beruflich qualifizierte Fachkräfte aus dem EU-Ausland angeworben werden sollen. Dennoch: „Migration kann den demographischen Wandel abfedern und damit einen wichtigen Beitrag leisten, ihn aber nicht aufhalten“, sagt der Wirtschaftsweise Schmidt.

Potential bieten schließlich die noch rund 2,2 Millionen Arbeitslosen. Ihre Zahl wird Prognosen zufolge in diesem Jahr nicht weiter sinken. Wenn die Schwächephase überwunden sei, werde sie aber wohl weiter zurückgehen, sagt Weber. Dann könne Deutschland dem Ziel der Vollbeschäftigung näher kommen. Allerdings bestehe die Gefahr, dass die strukturelle Arbeitslosigkeit wieder steigt. Grund sei der Strukturwandel, vor dem Deutschland stehe – Stichworte Digitalisierung und Elektromobilität.

Weber plädiert dafür, mehr in die Weiterbildung und eine entsprechende Lohnentwicklung zu investieren. „Die deutsche Wirtschaft kann in den kommenden Jahren nicht mehr dadurch wachsen, dass sie die Quantität der Arbeit steigert. Jetzt müssen wir uns um höherwertige Beschäftigung kümmern.“