Jens Weidmann : „Man sollte aus der schwarzen Null keinen Fetisch machen“

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat sich in einem Interview für mögliche Mehrausgaben der Bundesregierung ausgesprochen. „Die schwarze Null erfüllt als politisches Haushaltsziel den pädagogischen Zweck, solide Finanzen sicherzustellen“, sagte Weidmann der „Süddeutschen Zeitung“. Das sei bisher gelungen, aber „man sollte aus der schwarzen Null keinen Fetisch machen“.

Es gebe allerdings Gründe, die für eine Goldene Regel sprächen, also die Berücksichtigung von Investitionen in Haushaltsregeln. „Allerdings käme es entscheidend auf die Umsetzung an. Ein Kernproblem ist, Investitionen sachgerecht abzugrenzen“, sagte Weidmann.

Weidmann sieht gegenwärtig keinen Anlass für eine Ankurbelung der Binnenkonjunktur. Zwar spreche nichts dagegen, kurzfristige Spielräume im Haushalt für eine Stärkung der Wachstumsbedingungen oder eine Entlastung der Bürger zu nutzen, sagte er der Zeitung. So hätte die Soli-Entlastung vorgezogen werden können. „Ein Konjunkturprogramm brauchen wir nicht“, sagte Weidmann jedoch. Er sprach sich auch gegen direkte Geldzahlungen an die Bürger aus: „Von Helikoptergeld halte ich wenig.„ Die EZB verleihe Geld an Banken oder kaufe Wertpapiere. „Wir verschenken es nicht.“

Weidmann, der im EZB-Rat sitzt, sprach sich im „SZ“-Interview außerdem dagegen aus, dass Europas Notenbank künftig aktiv „Klimapolitik“ macht. „Das obliegt Regierungen und Parlamenten.“ Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte mehrfach gefordert, die Währungshüter sollten ihre Verantwortung zum Klimaschutz stärker wahrnehmen.