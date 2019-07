In der Metropole Tokio mangelt es an Rückzugsorten und Privatsphäre. Für dieses Problem scheinen die Japaner jedoch eine pragmatische Lösung gefunden zu haben: Die gewünschte Ruhe finden sie im Mietwagen.

In Japan geht es eng zu. Das weiß jeder, der je die in den Stoßzeiten vollgestopften Züge in der Metropole Tokio gesehen oder erlebt hat. Mit 348 Menschen je Quadratkilometer liegt die Bevölkerungsdichte deutlich höher als in Deutschland (237 Menschen je Quadratkilometer). Dieser Vergleich schönt Japans Lage noch, weil große Teile des gebirgigen Landes kaum bewohnbar sind.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Platz für Ruhe und Privatsphäre ist in den Großstädten nicht leicht zu finden. Liebeshotels dienen Ehepaaren und anderen Paaren als Rückzugsort für eine Stunde ungestörter Zweisamkeit. Kapselhotels bieten sargähnlichen Schlafraum für kurze Nachtstunden, wenn der letzte Zug gefahren ist.