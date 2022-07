Jahressteuergesetz 2022 : Christian Lindner verteilt Steuerbonbons

Im Jahressteuergesetz 2022 finden sich einige Bonbons für die Steuerzahler. Dazu gehören der Vollabzug der Rentenversicherungsbeiträge schon im nächsten Jahr, bessere Abschreibungsbedingungen für künftige Vermieter, ein höherer Sparerfreibetrag und ein aufgestockter Ausbildungsfreibetrag.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Doch mindestens so interessant wie das, was Finanzminister Christian Lindner (FDP) in den Referentenentwurf schreiben ließ, ist das, was dort fehlt: die Prämie für Investitionen in den Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter (Superabschreibung), die Nachfolgeregelung für das Homeoffice, der verzögerte Anstieg des steuerpflichtigen Rentenanteils und die Öffnung in der Grunderwerbsteuer, die es den Ländern ermöglicht, den Erwerb selbst genutzten Wohnraums zu erleichtern – alles Punkte, die sich die Ampel vorgenommen hat.

Jahressteuergesetze sind sogenannte Omnibusgesetze. Sie sind für den Finanzminister eine Chance, vieles anzupacken. Zumeist geht es um Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, europäische Richtlinien und die stillschweigende Korrektur kleinerer Ungenauigkeiten im Steuerrecht. Lindner nutzt die Gelegenheit, Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag anzupacken, nur zum Teil.

Auffallend ist, dass die angekündigte Reform der Rentenbesteuerung nur zur Hälfte vorgenommen wird. Die Beiträge sollen zwar vom Jahreswechsel an zu 100 Prozent als Sonderausgaben von der Steuer absetzbar sein – zwei Jahre früher als nach dem geltenden Recht. Aber im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP zusätzlich verabredet, den steuerpflichtigen Anteil vom nächsten Jahr an nur noch um einen halben Prozentpunkt jährlich zu steigern. Anlass war ein Urteil des Bundesfinanzhofs, der vor einer doppelten Besteuerung von Rentenbeiträgen und Rentenzahlungen gewarnt hatte, wenn es keine Änderung geben sollte. Dieser Teil fehlt im Gesetzentwurf.

Neue Rentenregel spart den Steuerzahlern 3,2 Milliarden Euro

Auch wenn das rentenpolitische Projekt nur zur Hälfte angefasst wird, bleibt es das mit Abstand finanziell wichtigste im Gesetzentwurf. Es entlastet die Beitragszahler den Berechnungen des Finanzministeriums zufolge um 3,2 Milliarden Euro im ersten Jahr der vollen Wirkung. Die Steuerausfälle verteilen sich auf Bund, Länder und Gemeinden nach dem üblichen Schlüssel. Außerdem wird der Grundrentenzuschlag steuerfrei gestellt. „Dadurch kann der Grundrentenzuschlag steuerlich unbelastet in voller Höhe zur Verfügung stehen und so ungeschmälert zur Sicherung des Lebensunterhaltes beitragen“, heißt es zur Begründung. Das hat in der Praxis kaum Auswirkungen. Der Effekt wird auf 50 Millionen Euro taxiert.

Für das gesamte Gesetz beziffern Lindners Fachleute die Mindereinnahmen auf gut 4,1 Milliarden Euro. Die zweitgrößte Einzelmaßnahme betrifft den Mietwohnungsneubau. Die Absetzung für Abnutzung (AfA) soll von 2024 an von 2 auf 3 Prozent erhöht werden. „Damit werden zukünftig alle Gebäude grundsätzlich über einen Zeitraum von 33 Jahren abgeschrieben“, heißt es erläuternd im Gesetzentwurf.

Neue Freibeträge kommen

Bisher ist das erst nach 50 Jahren der Fall. In begründeten Ausnahmefällen geht das schon heute schneller. Dass dies gerechtfertigt ist, muss der Steuerpflichtige nachweisen. „Die aktuelle Rechtsprechung des BFH führt in der Praxis bereits jetzt zu einer deutlichen Zunahme von Anträgen auf Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer und damit einer höheren Abschreibung für Gebäude“, heißt es in der Begründung. Die neue AfA-Regel soll das bürokratische Verfahren vereinfachen. Sie kostet den Fiskus schätzungsweise knapp eine halbe Milliarde Euro.

Die Erhöhung des Sparerfreibetrags Anfang 2023 von 801 auf 1000 Euro (Verheiratete das Doppelte) schlägt mit 315 Millionen Euro zu Buche. „Um die technische Umsetzung einfach zu gestalten, werden bereits erteilte Freistellungs-Aufträge prozentual erhöht“, heißt es. Die Anpassungs des Ausbildungsfreibetrags von 924 auf 1200 Euro hat nur geringe Folgen für den Fiskus. Der erhöhte Sonderbedarf für volljährige Kinder, die sich in Berufsausbildung befinden und auswärtig untergebracht sind, wird mit 70 Millionen Euro veranschlagt. Außerdem soll das Gesetz es erlauben, die steuerliche Identifikationsnummer zu nutzen, um öffentliche Leistungen wie das geplante „Klimageld“ direkt auszahlen zu können. Mit ihm will die Ampel die Kosten der Klimapolitik abfedern.

Lindners Ministerium hat diese Woche den Gesetzentwurf an die Wirtschaftsverbände verschickt. Sie haben bis zum 11. August Zeit für ihre Stellungnahmen. Der Gesetzentwurf dürfte somit Ende des Monats vom Kabinett formal beschlossen werden, sodass für die Gesetzgebung in diesem Jahr genügend Zeit bleibt.