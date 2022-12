Jahressteuergesetz 2022 : Hier können Sie im kommenden Jahr kräftig Steuern sparen

Da das Gesetz, das der Bundestag am Freitag beschlossen hat, ein steuerrechtlicher Potpourri ist, haben selbst Fachleute Mühe, den Überblick zu behalten. Eine Ahnung, um wie viel Geld es dabei geht, liefert der Finanzausschuss: Für den Fall, dass sich alle Änderungen gleichzeitig vollständig auswirkten, würden Bund, Länder und Gemeinden im ersten Jahr auf 4,5 Milliarden Euro verzichten. In der Praxis wirken sich Änderungen verzögert aus, so dass von Jahr zu Jahr andere Mindereinnahmen erwartet werden. Eine Maßnahme hat keine direkte finanzielle Wirkung. Sie soll erst dem Bund die Möglichkeit eröffnen, an die einzelnen Bürger Geld zu überweisen. Dazu wird für jeden die Kontoverbindung erfasst und seiner steuerlichen Identifikationsnummer zugeordnet. Dann kann der Bund Nothilfen und Klimagelder überweisen.

Was ändert sich für Arbeitnehmer?

Die Pauschale, die kleinere berufsbedingte Ausgaben abdecken soll, damit sie nicht einzeln nachgewiesen werden müssen, steigt um 30 Euro auf 1230 Euro (Arbeitnehmerpauschbetrag). Wer viel zuhause arbeitet, kann auf mehr kommen. So wird die Homeoffice-Pauschale entfristet und auf 6 Euro je Tag erhöht. Da sie für 210 Tage in Anspruch genommen werden kann, kommt man damit auf maximal 1260 Euro. Es ist kein Zufall, dass dies der neuen Obergrenze für das häusliche Arbeitszimmer entspricht. Diese gilt nicht, wenn es Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. Dann können die Kosten für den heimischen Arbeitsplatz weiterhin unbegrenzt geltend gemacht werden.

Was ist neu bei der Altersvorsorge?

Rentenversicherungsbeiträge werden vom nächsten Jahr an vollständig berücksichtigt. Als Sonderausgaben mindern sie komplett die Steuerlast, wenn auch nur bis zu einer Obergrenze. Bisher waren 96 Prozent für nächstes Jahr und 98 Prozent für 2024 vorgesehen. Die Neuregelung ist eine Konsequenz des Urteils des Bundesfinanzhofs, der eine doppelte Besteuerung von Einkünften (das eine Mal in der Erwerbsphase, das andere Mal im Rentenalter) beim geltenden Recht nicht als ausgeschlossen ansah. Eigentlich wollte die Ampel den steuerpflichtigen Rentenanteil langsamer wachsen lassen, um später zur Vollversteuerung der Renten zu kommen. Doch diesen Passus sucht man in dem aktuellen Gesetz vergeblich. Für die Bezieher der Grundrente gibt es einen kleinen Bonbon. Der Zuschlag wird rückwirkend steuerfrei gestellt (einschließlich 2021).

Welche Beträge gelten sonst?

Der Sparer-Pauschbetrag wird von derzeit 801 Euro auf 1000 Euro für Alleinstehende erhöht. Für Eheleute steigt er von 1602 auf 2000 Euro. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird zum Jahreswechsel um 252 Euro auf 4260 Euro angehoben. Der Ausbildungsfreibetrag für volljährige Kinder, die sich in Berufsausbildung befinden und auswärts untergebracht sind, steigt von 924 Euro auf 1200 Euro.

Was passiert bei vererbten Häusern?

Für vererbte und verschenkte Häuser, Wohnungen und Grundstücke ändert sich die Wertermittlung. Es drohen damit den Begünstigten höhere Steuerlasten.

Was tut sich bei Vermietungen?

Der lineare Abschreibungssatz für vermietete Wohngebäude klettert von 2 auf 3 Prozent. Die Sonderabschreibung für neuen Wohnraum lebt auf. Erste Bedingung: Der Bauantrag oder die Bauanzeige muss nach dem 1. Dezember 2022 und vor dem 1. Januar 2027 gestellt sein. Zweite Bedingung: Klimafreundlich. Zudem ist eine Baukostenobergrenze zu beachten.

Warum geht für Stromerzeuger die Sonne auf?

Photovoltaikanlagen können steuerfrei betrieben werden, wenn sie nicht zu groß sind. In der Umsatzsteuer gilt für diese kleinen Strom-aus-Sonne-Anlagen der Steuersatz null. Die Neuregelung wirkt sich anders als zunächst geplant sogar schon in diesem Jahr aus. Auch wird die Einschränkung gestrichen, dass von der neuen Vergünstigung nur solche Anlagen profitieren, die auf Gebäuden angebracht sind, die „überwiegend zu Wohnzwecken genutzt“ werden.

Was ist noch neu?

Rentner und andere Versorgungsbezieher müssen die Energiepreispauschale versteuern. Außerdem wird für alle die Dezemberhilfe grundsätzlich zu steuerpflichtigem Einkommen, allerdings ist die Regelung so ausgestaltet, dass die Steuerlast nur bei denjenigen steigt, die den Solidaritätszuschlag zahlen müssen – alles ist gleitend ausgestaltet, die Berechnung entsprechend komplex.

Kommt die Übergewinnsteuer?

Sie kommt, heißt aber anders: EU-Energiekrisenbeitrag. Unternehmen, die mit Erdöl, Erdgas, Kohle und Raffinerien dieses und nächstes Jahr hohe Gewinne machen, müssen nun davon 33 Prozent abführen. Als Übergewinn gilt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 liegt.

Was ist mit der Umsatzsteuerpflicht öffentlicher Betriebe?

Ziel ist, dass sich der Staat im Wettbewerb mit Privaten nicht Vorteile verschafft. Nach europäischen Recht ist die Umsatzsteuerpflicht für alle, die gleiches tun, überfällig. Ende 2020 endete die Übergangsfrist. Sie wird nochmals verlängert, weil nicht alle „juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ ihre Hausaufgaben gemacht haben.