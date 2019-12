Reviere in in Österreich

Reviere in in Österreich : Ein guter Grund zum Jagen

Immer mehr vermögende Deutsche kaufen sich für die Eigenjagd Wälder in Österreich. Gerade deren ausgefallene Wildbestände gelten als attraktiv. Die Preise der Grundstücke haben sich dabei in zehn Jahren fast verdoppelt.

Die idealisierte Zeit um das Weihnachtsfest hat mit der Realität oft wenig gemeinsam. In vielen Bilderbüchern stapfen Rehe mit stolzen Gehörnen durch verschneite Wälder – obgleich es weiße Weihnachten nur noch äußerst selten gibt und die Böcke, anders als die Hirsche, im Winter gar kein Geweih tragen. Doch freilebende Tiere, Tannenbäume und überzuckerte Landschaften gehören nun einmal zur festlichen Stimmung. Das ist einer der Gründe dafür, dass Wildgerichte zu Weihnachten so beliebt sind, egal ob vom Reh, Rot-, Damwild, Wildschwein oder Hasen, ob von Wildente oder Gans.

Wildbraten ist kostbar, was ebenfalls die Wahl zum Fest erklärt, und im Idealfall ist er auch frisch. Denn die großen Treib- und Drückjagden finden in der kalten Jahreszeit statt. Wer Glück hat, bezieht sein Wild direkt vom Jäger, wer noch mehr Glück hat, erlegt es selbst. So lässt sich an ausgesuchte Leckerbissen kommen, die selten in den Handel gelangen, Nierchen, Leber oder Herz zum Beispiel.

Mehr als 380.000 Jagdscheininhaber

Immer mehr Naturliebhaber und Gourmets erfüllen sich diesen Wunsch. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbands DJV legten 2018 mehr als 20.000 Menschen die Jagdprüfung ab, fast doppelt so viele wie 2009. Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik inzwischen mehr als 380.000 Jagdscheininhaber. Sie erlegen fast 1,2 Millionen Rehe im Jahr, 840.000 Wildschweine, 430.000 Tauben, 100.000 Kaninchen, 77.000 Stück Rotwild, 76.000 Fasanen, 7000 Stück Muffelwild und viele andere Tiere. Die wenigsten Jäger stellen dem Wild auf eigenem Grund und Boden nach, doch nimmt auch das Interesse an diesen sogenannten Eigenjagden zu.

Wer besonders schöne Reviere sucht mit ausgefallenen Wildbeständen, der schaut sich in den Bayerischen Alpen um oder gleich im Nachbarland Österreich. Davon profitiert Klaus Bischof, ein Immobilienunternehmer, Forstwirt und Jäger, der sich auf die Vermittlung von Wäldern und Eigenjagden spezialisiert hat. Sein Unternehmen versteht sich als „führendes Immobilienbüro für Land und Forst in Österreich“. Bekannt wurde Bischof 2018, als er einen 5400 Hektar großen Wald der Bankiersfamilie Rothschild an den Papierfabrikanten Cord Prinzhorn verkaufte, für geschätzte 90 Millionen Euro.

Wegen besonderer Wildarten begehrt

Seit den neunziger Jahren hat Bischof mehr als 100.000 Hektar an den Mann gebracht. Derzeit sind es in Österreich etwa 2000 bis 3000 Hektar im Jahr, wovon 40 Prozent an deutsche Käufer gehen. „Die Nachfrage aus Deutschland hat enorm zugenommen“, sagt der Waldmakler, „die steuerlichen Bedingungen sind bei uns günstiger und die Preise niedriger.“ Ein Wirtschafts- oder Nutzwald koste im österreichischen Durchschnitt etwa 2 Euro je Quadratmeter, in Bayern seien es bis zu 3 Euro. Wer einen Schutz- oder Bannwald im Hochgebirge kaufe, der keinen oder wenig Holzertrag einbringe, müsse mit 70 Cent rechnen.