Währungsfondsvize im Interview : IWF warnt vor neuen Wirtschaftsblöcken und noch höherer Inflation

Frau Gopinath, China schockiert mit Meldungen, dass die Wirtschaft im April stark geschrumpft ist. Droht China die Weltwirtschaft in eine Rezession zu ziehen?

Wir hatten wegen der wiederkehrenden Covid-Ausbrüche und der Lockdowns mit herben Rückschlägen für China gerechnet und entsprechend die Wachstumsprognose auf 4,4 Prozent in diesem Jahr reduziert. Die frischen Daten sind aber noch schlechter, als wir erwartet hatten. Die Entwicklung bereitet uns große Sorge. Sie hat offensichtlich Auswirkungen auf den Rest der Welt. Das gilt vor allem für Regionen mit engen Handelsbeziehungen zu China wie europäische und asiatische Länder. Unsere Daten zeigen, dass sich Lieferzeiten verlängern und Lieferbeziehungen gestört sind. Das Risiko für das globale Wirtschaftswachstum ist groß.

Ist Chinas Pandemiepolitik gescheitert?

Die Zero-Covid-Politik funktionierte 2020 und 2021 ziemlich gut. Chinas Wirtschaft hatte sich nach dem ersten Einbruch schneller erholt als die meisten Länder, das Land verzeichnete zugleich niedrige Sterberaten. Heute ist das Bild anders mit deutlich ansteckenderen Virusstämmen. China muss nun Gesundheitsfolgen und wirtschaftliche Folgen der Lockdowns ausbalancieren. Zugleich muss es die Impfrate deutlich nach oben fahren. Es zeigt sich, dass drei Dosen nötig sind, um Schutz gegen schwere Erkrankung zu gewährleisten. China folgt nun der Strategie, die Impfrate schnell nach oben zu bringen.

Sollte China Impfstoffe aus dem Westen zulassen, um den Prozess zu beschleunigen?

Unsere Experten sagen, dass die chinesischen Impfstoffe nach drei Dosen den gleichen Schutz gewähren wie zwei Dosen mRNA-Vakzine (Moderna und Biontech). Deshalb kann das Land seiner Strategie ruhig folgen.

Einfuhren können ja generell nicht schaden, oder?

Nein, sicherlich nicht.

Wie hoch ist das Risiko, dass Deutschland, die gesamte EU oder Amerika in eine Rezession rutschen?

Die Frage ist ungeklärt. Noch herrscht große Unsicherheit, ob es zu Rezessionen in den USA oder der EU in diesem oder im nächsten Jahr kommt. Eine technische Rezession in einigen Ländern halte ich für möglich. In Deutschland, Frankreich oder Italien beispielsweise hat die Wirtschaft an Schwung verloren. Zur Jahresmitte wird das Wachstum dort sehr schwach sein. Wir registrieren gleich mehrere Risiken, die das globale Wachstum nach unten ziehen können: eine Eskalation des Krieges in der Ukraine, die Verschärfung von Sanktionen und Gegenmaßnahmen und eine weitere Verlangsamung des Wachstums in China aufgrund der Covid-Ausbrüche und des fragilen Immobiliensektors. Zudem ist die Pandemie noch nicht vorüber, es können sich immer noch neue Varianten ausbreiten. Weil so viele Faktoren im Spiel sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession schwer zu ermitteln. Im Moment erwarten wir stark verlangsamtes Wachstum in den angesprochenen Ländern, aber dass sie solide positiv bleiben.

Sie sprechen von technischer Rezession. Ist die weniger schlimm als eine richtige?

Das heißt, dass die Wirtschaft eines Landes in zwei Quartalen schrumpfen kann, während sie über das ganze Jahr hinweg positiv bleibt. Im Unterschied dazu gibt es tiefe lange Rezessionen, die wir sicherlich nicht erwarten.

Die Krisen legen die Anfälligkeit Deutschlands offen, das von Energie aus Russland und Handel mit China abhängig ist. Würden Sie dem Land ein neues Geschäftsmodell empfehlen?

Es stimmt. Der Krieg hat gerade Deutschland mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, vor allem was die Energiebeschaffung betrifft. Das wird sich sicher ändern. Es ändert sich ja schon ziemlich schnell. Voriges Jahr bezog Deutschland 55 Prozent seines Gases aus Russland, inzwischen sind es nur noch 35 Prozent. Mittelfristig will sich Deutschland komplett unabhängig machen von russischen Importen. Wir registrieren auch, dass Deutschland natürlich durch die Erschütterungen von globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten besonders stark betroffen ist, weil es stärker als andere Wirtschaftsmächte vom Handel mit Indus­triegütern mit dem Rest der Welt abhängig ist. Deutschland muss mit einer komplett neuen Situation umgehen, in der Pandemien, Kriege oder geopolitische Spannungen Lieferbeziehungen und Produktionsketten unterbrechen.

Was kann Deutschland tun?

Die klassische Lösung liegt darin, den Handel zu diversifizieren, also statt sich auf wenige Bezugsquellen zu konzentrieren, die Beschaffung auf mehrere Länder zu verteilen. Es gibt aber auch technische Antworten: Unternehmen können ihre Produktion flexibler machen, wenn der Prozess auch Vorprodukte erlaubt, die nicht komplett den klassischen gesetzten Gütern entsprechen.