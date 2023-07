IWF-Studie : Lange Verlustjahre für die Bundesbank

Die niedrigen Zinsen auf ihre Anleihebestände werden die Bundesbank in die roten Zahlen führen. Anders als der Bundesrechnungshof sehen Ökonomen aus dem Währungsfonds aber keinen Anlass für einen Kapitaleinschuss des Staates in die Bundesbank.

Eine Studie aus dem In­ternationalen Währungsfonds (IWF) sagt der Deutschen Bundesbank eine ganze Reihe von Jahren mit einem negativen Eigenkapital voraus, in denen die sie keine Gewinne an den Bundeshaushalt abführen kann. Anders als der Bundesrechnungshof vor rund zwei Wochen halten die Ökonomen aus dem Währungsfonds einen Einschuss von Eigenkapital durch den Bund in die Bundesbank auch im Falle einer formalen Überschuldung nicht für plausibel. Die Position der IWF-Ökonomen entspricht einem weitgehenden Konsens von Fachleuten, die sich in den vergangenen Jahren mit der Bedeutung von Verlusten von Zentralbanken befasst haben.

Szenario für das Jahr 2024

Gerald Braunberger Herausgeber.

Verluste nicht nur der Bundesbank in den kommenden Jahren sind ein Erbe der vergangenen Niedrigzinsphase in Kom­bination mit den kräftigen Leitzinserhöhungen der vergangenen zwölf Monate. In der Niedrigzinsphase hatten die Zen­tralbanken im Rahmen der Kaufprogramme sehr niedrig verzinsliche Anleihen erworben. Dies gilt besonders für die Bundesbank, die hohe Bestände besonders wenig rentierlicher deutscher Bundes­anleihen von Geschäftsbanken erworben hatte. Die im Zuge der Anleihekäufe entstandenen Guthaben der Geschäftsbanken bei der Bundesbank werden als Folge der Leitzinserhöhungen nun attraktiv ver­zinst, während sich die Zinskupons der früher erworbenen Anleihen nicht verändert haben.

Vereinfacht gesagt: Die Bundesbank vereinnahmt auf ihre Anleihebestände nur geringe Zinseinnahmen, während die Zinsausgaben für die bei ihr gehaltenen Konten der Geschäftsbanken steigen. Daraus entstehen Verluste für die Bundesbank, die vorhandene Reserven und dann das Eigenkapital aufzehren dürften.

Das von Nazim Belhocine, Ashok Vir Bathia und Jan Frie verfasste Arbeitspapier erwartet dieses Szenario für das Jahr 2024 und sagt für die danach folgende Zeit voraus: „Eigenkapital und Reserven dürften für die Bundesbank während sieben Jahren und für die Banque de France während vier Jahren negativ bleiben.“ Die Ökonomen haben ihren Berechnungen ein Szenario zugrunde gelegt, bei dem die Leitzinsen ihren Höhepunkt bei 3,5 Prozent erreichen und in den kommenden Jahren über 2 Prozent verharren werden. Solche Projektionen sind notwendigerweise unsicher.

Negative Folgen für die Steuerzahler

Die vom Rechnungshof diskutierte Rekapitalisierung der Bundesbank durch den Bund halten die Ökonomen nicht für notwendig. „Die möglichen Verlustvolumina der Bundesbank sind erheblich und könnten daher eine Rekapitalisierung der Bundesbank mit Haushaltsmitteln notwendig machen“, hatte es im Bericht des Rechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestags geheißen.

„Es ist wohlbekannt, dass Zentralbanken über lange Zeit mit negativem Eigenkapital glaubwürdig funktionieren können und in mehreren Fällen ist dies auch gelungen“, schreiben dagegen die IWF-Ökonomen. Sie verweisen auf das mittlerweile recht bekannte Beispiel der Nationalbank von Tschechien, die zwischen 2002 und 2014 kontinuierlich ein negatives Eigenkapital ausgewiesen hatte. Nach herkömmlichen Kriterien überschuldet war auch schon einmal die Bundesbank gewesen. Im Jahr 1973 hatten Wertberichtigungen auf ihre Devisenbestände das Eigenkapital mehr als aufgezehrt.

Während ein negatives Eigenkapital Zentralbanken nicht von einer stabilitätsorientierten Geldpolitik abhalten muss, haben die Verluste aber natürlich negative Folgen für die Steuerzahler, weil Gewinnausschüttungen der Zentralbank an den Staat als Eigentümer der Bundesbank entfallen. Die Bundesbank könnte nach den Berechnungen der Ökonomen immerhin elf Jahre lang kein Geld an den Staat ausschütten. Die niedrigen Zinskupons, die dem Bund in früheren Jahren willkommen waren, bringen nunmehr aus fiskalischer Sicht merkliche Beeinträchtigungen mit sich.