IWF-Prognose : Weltwirtschaft im Krisenmodus

Eine Krise kommt selten allein, könnte das neue Arbeitsmotto des Internationalen Währungsfonds IWF lauten. Entsprechend düster fällt der globale Konjunkturausblick aus, den der Fonds am Dienstag zum Auftakt der Frühjahrstagung der Institution veröffentlichte, die Finanzminister und Zentralbanker aus aller Welt nach Washington bringt. Die Weltwirtschaft wächst demzufolge dieses Jahr nur noch um 2,8 Prozent nach 3,4 Prozent im Vorjahr. Während Industrienationen im Schnitt um 1,3 Prozent wachsen und damit halb soviel wie 2022, liefern China und Indien rare Lichtblicke mit Steigerungsraten um die 5 Prozent für dieses und nächstes Jahr.

Viele Volkswirtschaften haben Wirkungen des russischen Angriffskrieges und der Covid-19-Pandemie Volkswirtschaften noch nicht verarbeitet, zudem belasten eine überraschend hartnäckige Inflation und hohe Zinsen. Neue Gefahr kommt nun vom Finanzsektor, der sich als zerbrechlicher präsentiert als vermutet nach den regulatorischen Anstrengungen in Folge der Finanzkrise. Der Zusammenbruch von mittelgroßen Banken in Amerika und des Finanzriesen Credit Suisse in der Schweiz nährt den Verdacht, dass sich neue Risiken in den Geldinstituten aufgestaut haben.