Polemik gegen Geldpolitik : Italiens Regierung pöbelt gegen die EZB

Guido Crosetto ist ein fast zwei Meter großer Politiker, der als eine der Säulen der italienischen Regierungspartei Fratelli d’Italia gilt. Zusammen mit der heutigen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem aktuellen Senatspräsidenten Ignazio La Russa hat er die rechtspopulistische Partei vor gut 10 Jahren gegründet. Der 59-jährige Politiker zählt eigentlich zu den gemäßigten und wirtschaftsnahen Vertretern seines Lagers. Dass er sich in seinem Lebenslauf bis 2013 fälschlicherweise damit schmückte, über ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium an der Universität Turin zu verfügen, wurde ihm verziehen. „Die kleine, unschuldige Lüge“, wie er die Fälschung bezeichnete, korrigierte er, nachdem Journalisten nachrecherchiert hatten.

Crosetto ist heute Verteidigungsminister Italiens, denn zuvor war er im Rüstungsbereich tätig. Dennoch fühlt er sich weiterhin als Kommentator in Wirtschaftsfragen berufen – besonders wenn es um die Europäische Zentralbank geht, mit der er schon früher verschiedene Sträuße ausgefochten hat. Als „Irrsinnige“ bezeichnete er am Freitag die Verantwortlichen in Frankfurt – oder nannte zumindest ihre Politik „irrsinnig“, die italienische Sprache ist da nicht ganz eindeutig.

Hört „der Spaß" für Italien in Europa nun auf?

Mit fortgesetzten Zinserhöhungen würge die EZB die Konjunktur ab, dabei sei die Inflation anders als in den USA in Europa doch nur durch die Energiepreise importiert. „Es macht keinen Sinn, die Zinsen zu erhöhen“, teilte der Verteidigungsminister in mehreren Tweets mit, unterlegt durch Kursgraphiken. Gleichzeitig die Eigenkapitalanforderungen der Banken zu verschärfen, was die Kreditvergabe einschränke, und den Kauf von (italienischen) Staatsanleihen zurückzuführen, entbehre jeder Logik. „Ich habe das Weihnachtsgeschenk von Präsidentin Lagarde für Italien nicht verstanden“. Die jüngste Entscheidung der Währungshüter sei „leichtfertig“ und „losgelöst“ von den wirtschaftlichen Realitäten, so Minister Crosetto.

Dass auch Matteo Salvini, Vize-Ministerpräsident und Minister für Infrastruktur und Verkehr, gegen die EZB twitterte, überraschte weniger, denn so kennt man ihn. „Es ist unglaublich, beunruhigend und besorgniserregend, dass eine Regierung alles tut, um die Löhne und Renten zu erhöhen und die Steuern zu senken, während die EZB an einem Nachmittag eine Verordnung verabschiedet, die Milliarden von Euro an Ersparnissen in Italien und in ganz Europa verbrennt und die Zinsen in die Höhe schnellen lässt“, schrieb Salvini. Italiens Außenminister Antonio Tajani stützte seine Kollegen am Freitag. Es sei „richtig, Anmerkungen zu machen“. Nur Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti schwieg.

Regierungschefin Meloni hatte im Wahlkampf gedroht, dass es in Europa „mit dem Spaß nun ein Ende habe“ („la pacchia e’ finita“). Das gilt unter Umständen jetzt auch umgekehrt als Botschaft der EZB nach Italien. Der Zinsabstand zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen stieg seit Donnerstag um 14 Prozent; die italienischen Aktien, die am Donnerstag um 3,45 Prozent verloren hatten, lagen am Freitag abermals im Minus.