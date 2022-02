Italien : Steuerbonus führt zu massivem Betrug

„Die Betrügereien gehören zu den größten, die diese Republik je gesehen hat“, sagte der italienische Finanzminister Daniele Franco am Freitagabend vor Journalisten in Rom. Ministerpräsident Mario Draghi räumte ein: „Wir sind in dieser Situation, weil wir ein System aufgebaut haben, das nur sehr wenige Kontrollen vorsieht.“ Die italienischen Spitzenpolitiker sprachen von einer Megasubvention für die Bauwirtschaft, die es wohl in kaum einem anderen Land geben dürfte: Der sogenannte „Superbonus 110“ erlaubt manchem Immobilienbesitzer in Italien, Heizkessel auszutauschen, Wärmedämmung vorzunehmen, Solaranlagen einzubauen und das Haus erdbebensicher zu machen, ohne einen Cent zu bezahlen.

Die großzügige Steuergutschrift von 110 Prozent des Auftragswertes hat Italien 2020 eingeführt, als die Pandemie tobte und die Wirtschaft angekurbelt werden sollte. Besonders die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung machte sich für den Riesenzuschuss stark, um die Bauwirtschaft in Schwung zu bringen und gleichzeitig den rückständigen und veralteten Baubestand des Landes zu modernisieren. Mehr als 38 Milliarden Euro hat der Zuschuss den italienischen Staat seit 2020 gekostet. Die gesalzene Rechnung wird freilich dadurch erleichtert, dass Italien aus dem europäischen Wiederaufbaufonds fast 14 Milliarden Euro für die Steigerung der Energieeffizienz erhält.

„Mal sehen, wie Sie Ihr Haus kostenlos renovieren können!“

Wie sich jedoch mehr und mehr herausstellt, hat der Superbonus unerwünschte Nebenwirkungen. Die italienische Justiz beschlagnahmte inzwischen Steuergutschriften im Wert von 2,3 Milliarden Euro wegen Betrugsverdacht, wie Draghi am Freitagabend berichtete. Schätzungen besagen, dass der Schaden auch 4 Milliarden Euro betragen könnte. Der Leiter der italienischen Steuerbehörde, Ernesto Ruffini, hatte in einer Parlamentskommission in der vergangenen Woche von einem „besorgniserregenden Gesamtbild“ berichtet: Kriminelle Organisationen, die in ganz Italien tätig seien, hätten mit nicht-existierenden Steuergutschriften gehandelt. „In einigen Fällen wurde der Erlös aus dem Betrug ins Ausland transferiert“, sagte Ruffini. Die Manipulationen betreffen auch verschiedene Wohnungsbauprämien. Eine Schwachstelle ist, dass die Steuergutschriften zwischen Privatpersonen, den sanierenden Unternehmen und Banken hin- und her geschoben werden können.

„Mal sehen, wie Sie Ihr Haus kostenlos renovieren können!“, heißt es auf einer Webseite der Regierung. Sie rechnet vor, wie die Transfers der Steuergutschriften ganz legal funktionieren können: Die Steuergutschrift des Hausbesitzers kann etwa an ein Bauunternehmen übertragen werden, das daraufhin die Rechnung auf null senkt, weil es selbst die Steuerreduzierung nutzt. Wie oft die Renovierungen die Immobilienbesitzer wirklich gar nichts kosteten, ist unklar, doch niemand bestreitet, dass die Subvention massiv ist.

Mehr Kontrollen sollen komen

Draghi wollte den Superbonus im vergangenen Jahr auslaufen lassen. Doch die Parteien von links bis rechts setzten eine Verlängerung der populären Steuergutschrift durch. Erst ab 2024 soll sie schrittweise gesenkt werden.

Neben dem Betrug ist es auch zu massiven Preissteigerungen für Arbeiten zur Energieeffizienz gekommen. Zudem sind viele zweifelhafte Bauunternehmen in das Geschäft eingestiegen. Laut Recherchen des „Corriere della Sera“ kamen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres täglich 64 neue Unternehmen auf den Markt. Die Behörde der Arbeitsinspektion berichtete, dass in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres 91 von 100 besuchten Baustellen die Vertrags-, Versicherungs- und Sicherheitsvorschriften nicht einhielten. Von 13.000 Verstößen betraf die Hälfte unzureichende Schutzmaßnahmen gegen drohende Abstürze der Arbeiter, darunter keine doppelten Sicherungen, falsche Installation von Gerüsten, abgenutztes Material oder fehlende Warnschilder. Die in Italien ohnehin hohe Zahl der Arbeitsunfälle sei daher noch gestiegen.

Die Befürworter des Superbonus sehen die Probleme, verweisen jedoch auf seine breite stimulierende Wirkung auf die Konjunktur. Zehntausende von Arbeitsplätzen seien geschaffen worden; das starke Wachstums Italiens von 6,5 Prozent im vergangenen Jahr sei auch auf den Superbonus zurückzuführen. Draghi hat nun mehr Kontrollen versprochen. Die Regierung will, dass der Mechanismus funktioniert“, sagte er.