Italienischer Staatshaushalt : Meloni bremst den Schuldenabbau

Italiens Defizit sinkt 2023 weiter, doch weniger als ihr Vorgänger Mario Draghi es wollte. Denn die neue Ministerpräsidentin Meloni will für Haushalte und Unternehmen die Energiepreis-Belastung mildern.

Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will die Neuverschuldung im kommenden Jahr nicht so stark senken, wie es die Vorgänger unter Mario Draghi vorhatten. Wie aus dem Wirtschafts- und Finanzministerium verlautet, soll das staatliche Defizit im kommenden Jahr zwischen 3,9 und 4,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) liegen. In diesem Jahr fällt die Neuverschuldung voraussichtlich von 7,2 auf 5,1 Prozent des BIP. Draghis Finanzminister Daniele Franco hatte jüngst eine Finanzplanung für 2023 präsentiert, die eine Defizitverringerung auf 3,4 Prozent vorgesehen hatte.

Um die Energiehärten von Haushalten und Familien zu mildern, weicht sein Nachfolger Giancarlo Giorgetti von diesem Kurs nun ab. Mit der höheren Neuverschuldung stehen Italien im kommenden Jahr 10 bis 21 Milliarden Euro zur Verfügung. Rund drei Viertel davon sollen an der Energiefront ausgegeben werden, heißt es. Über die Einzelheiten wird die Regierung in den nächsten Wochen beraten. Die Steuereinnahmen sprudeln im nächsten Jahr auf jeden Fall weniger als 2022. Die Regierung rechnet mit einem Rückgang des Wachstums von 3,3 auf 0,6 Prozent des BIP.

Die staatliche Gesamtverschuldung soll bis zum Jahresende 2022 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitpunkt von 150,3 auf 145,4 Prozent sinken. Dafür sorgt das robuste Wachstum, vor allem in der ersten Jahreshälfte und im Sommer mit einer starken Tourismus-Saison.

Inflation spielt Meloni in die Karten

Zudem senkt die Inflation die Verschuldungsquoten: Im Oktober erreichte die durchschnittliche Preissteigerung 11,9 Prozent – der höchste Stand seit 1984. Obwohl nach der Finanzplanung der Regierung Draghi durch die Defizite zwischen 2023 und 2025 jährlich 110 bis 120 Milliarden Euro an neuen Schulden hinzukommen sollen, sinkt die Verschuldungsquote, denn sie bezieht sich auf das nominale BIP, das durch die Inflation aufgebläht wird.

Die Regierung Meloni hat einige Steuersenkungen für Personen und Unternehmen versprochen. An Sparmaßnahmen will sie eine Sozialhilfe für jene kürzen, die arbeiten können. Außerdem könnten sich staatliche Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen verringern.