Reaktionen auf EZB-Entscheid : „Italien soll begraben werden“

Nach den jüngsten EZB-Entscheidungen haben mehrere politische Parteien Italiens einen Vorgeschmack auf das geboten, was dem Land und damit auch Europa im kommenden Jahr droht: Sie versuchen für eine europafeindliche Stimmung zu sorgen, die sich jede Einmischung von außen verbietet.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.



Die zur Regierungskoalition gehörende rechtspopulistische Partei Lega unter Führung des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini hat für Montag eine Dringlichkeitssitzung einberufen. „Ein Angriff auf Italien hat begonnen“, klagte Salvini. Die EZB-Beschlüsse zielten darauf ab, „Italien zu begraben“.

Die Zentralbank hatte am Donnerstag Zinserhöhungen sowie das Auslaufen der Anleihekäufe angekündigt, von denen Italien besonders profitiert hat. Jetzt sei es notwendig, so Salvini, „sofort zu reagieren, um die Arbeitsplätze und die Ersparnisse der Italiener zu verteidigen“. Es gäbe „jemanden, der will, dass es Italien schlechter geht als Griechenland. Wir werden uns mit allen Mitteln dagegen wehren“, kündigte er an. Denn: „Italien wird nicht verscherbelt.“

„Die Initiative der EZB kommt zur Unzeit“

Georgia Meloni, die Vorsitzende der rechtsnationalen Oppositionspartei Fratelli d’Italia, stieß ins gleiche Horn. Nach den jüngsten Umfragen liegt ihre Partei zusammen mit der Mitte-Links-Partei Partito Democratico vorne. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Meloni nach den Parlamentswahlen im Frühjahr 2023 Ministerpräsidentin wird, wenn es ihr gelingt, eine Koalition rechts der Mitte zu schmieden.

„Meiner Meinung nach kommt die Initiative der EZB zur Unzeit und verrät eine Kurzsichtigkeit der europäischen Institutionen und der Währungsinstitutionen, die man in Frage stellen sollte“, sagte Meloni auf einer Wahlkampfveranstaltung. Ministerpräsident Mario Draghi müsse intervenieren. Die lockere Geldpolitik der EZB habe gegen die „zwei Schocks – die Pandemie und den Krieg – sehr geholfen“ und dürfe jetzt nicht aufgegeben werden. Ansonsten würden Italien und Europa „von einer herrschenden Klasse regiert, die nicht in der Lage ist, die Realität zu erkennen“.

Teile der italienischen Presse waren die Echokammer dieser Angriffe. „Europa bombardiert sich selbst“, titelte die Tageszeitung „Il Giornale“, die dem Bruder des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gehört. „Lagarde zerstört die Börse“ lautete der Aufmacher der jungen Finanzzeitung „Verità & Affari“, die der EZB-Präsidentin den Einbruch der Aktienkurse an der Mailänder Börse von mehr als 5 Prozent am Freitag vorwarf.

Der politischen Mitte fehlt der Koalitionspartner

Auch von linker Seite gab es Kritik, wenn auch moderater. Giuseppe Conte, der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Partei, beklagte, dass die Zinsintervention „neue Schwierigkeiten für Familien schaffen“ werde. „Wir haben alle Zutaten für eine explosive Mischung, und nach zwei Jahren Pandemie können wir uns keine Rezession auf dem Rücken von Familien und Unternehmen leisten“, sagte Conte. Nur Enrico Letta, der Vorsitzende der Partito Democratico, hielt sich zurück und rief die Regierung zu weiteren Strukturreformen auf.

Die PD ist derzeit ebenfalls recht beliebt bei den Italienern, ihr könnte jedoch ein starker Koalitionspartner fehlen, weil die Fünf-Sterne-Partei schwächelt. Neue Signale werden an diesem Wochenende von den Kommunalwahlen erwartet. Unterdessen arbeitet der ehemalige Ministerpräsident Matteo Renzi an einem „Feld der Unterstützer“ für den amtierenden Regierungschef Mario Draghi. Er hofft auf eine breite Allianz von kleinen Parteien in der politischen Mitte. Ob das Bündnis eine Chance hat und der 74-jährige Draghi überhaupt weiter machen will, ist völlig offen.

Die Regierung hielt sich mit Äußerungen zur EZB zurück. Finanzminister Daniele Franco sagte, dass steigende Zinsen zu erwarten waren und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass „dieser Anstieg ohne Spannungen, ohne Schock, erfolgt“.