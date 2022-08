Zitrusfrüchte in Italien : Im Land, wo die Zitronen weniger blühn

Giovanni Laidò hat Sorgenfalten auf der Stirn. Der 43-jährige Italiener wohnt in einem der schönsten Winkel Italiens, am Sporn des italienischen Stiefels im Gargano an der Ostküste Apuliens, und er hat zwei Berufe, die ihn ausfüllen: Als Wissenschaftler arbeitet er an einem staatlichen landwirtschaftlichen Forschungsinstitut in der nahe gelegenen Stadt Foggia an Genen von Weizen und anderen pflanzlichen Nahrungsmitteln. Seine zweite Tätigkeit ist mehr Berufung als Beruf: Laidò züchtet Orangen und Zitronen und setzt sich fast in jeder freien Minute dafür ein, dass seine Gegend wieder ein ernst zu nehmender Produzent wird – so wie vor mehr als hundert Jahren, als man in die Vereinigten Staaten und an den Zarenhof in Sankt Petersburg exportierte.

Es ist dieser „Nebenjob“, der ihm derzeit Bauchschmerzen bereitet: Denn seine Orangen- und Zitronenbäume hat ein aus Asien eingeführter Parasit befallen. 1000 Kilogramm Holz musste er von seinen 1500 Bäumen herausschneiden. Ein großer Teil der Ernte dieses Jahres ist bedroht. Die Erzeuger mussten die Regierung um Hilfe bitten. „Es ist ein schwieriges Jahr, und das nächste Jahr wird vielleicht noch schlimmer. Trotz der steigenden Kosten haben wir die Preise nicht erhöht. Doch so wie frühere Krisen werden wir auch diesen Rückschlag überwinden“, sagte der Obstbauer.

Gargano ist das kleinste Anbaugebiet von Zitrusfrüchten Italiens. Hier gibt es keine Felder, sondern „Gärten“, wie die Obstbauern ihre Flächen nennen. Das Gelände erstreckt sich oberhalb der Steilküste der Adria über eine sanfte Hügellandschaft und ist in kleine Parzellen unterteilt, umringt von hohen alten Steinmauern. Olivenhaine und Wälder durchziehen die Gegend ebenfalls. Die Orangen und Zitronen sorgen vor dem grünen und meeresblauen Hintergrund für grelle Farbtupfer. Nicht wenige Gärten sind sich selbst überlassen. Dazwischen zeugen schöne alte, aber oft verlassene Villen vom Wohlstand, den die Zi­trusfrüchte der Gegend einst bescherten.

Heute brauchen die Obstbauern von Gargano einen Zweitberuf, um über die Runden zu kommen. Umso leidenschaftlicher kämpfen die rund vierzig Erzeuger in einem Konsortium in ihrer Freizeit für den Wiederaufstieg der Gegend. Sie können stolz darauf sein, dass sie die „Slow Food“-Bewegung unterstützt, die bedrohte Nahrungsmittel zu schützen versucht. Das Herkunfts- und Gütesiegel der EU „g.g.A.“ (für geschützte geographische Angaben), das verlangt, mindestens eine Stufe der Produktion in der Gegend zu verrichten, erhielten sie ebenso.

Das milde Klima, die Nähe des Meeres und reichliche Süßwasserquellen begünstigen den Anbau. Im Direktverkauf, gestützt durchs Internet, und mit dem Vertrieb über Natur- und Bioläden kommt die Ware an die Kunden. Auf Masse und niedrige Preise können die Erzeuger hier nicht setzen, stattdessen streichen sie die Qualität und die Originalität ihrer Früchte heraus.

So gerät Obstbauer Laidò rasch ins Schwärmen. Da ist etwa die Sorte „Femminello del Gargano“, die als älteste Zi­trone Italiens gilt, weil sie schon Anfang des 15. Jahrhunderts urkundlich erwähnt wurde. Oder die Orange „Bionda del Gargano“ mit einer etwas helleren Schale, das „Juwel unserer Gegend“, so Laidò, denn sie sei unverfälscht, nie gekreuzt oder gentechnisch verändert worden. Weil die Bäume teilweise 200 Jahre alt seien, enthielten die Orangen auch besonders viel Vitamin C, sagt er. Umweltverträgliche Verfahren werden großgeschrieben, was wegen des jüngsten Parasitenbefalls allerdings eine Herausforderung ist. Daher musste mancher Obstbauer ausnahmsweise zu chemischen Hilfsmitteln greifen.