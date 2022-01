Wegen Energiekrise : Streit über Italiens vernachlässigten Gasschatz

Ravenna ist das Aberdeen Italiens. Vom Strand nahe der nordostitalienischen Hafenstadt aus kann man gut sehen, wie sich am Horizont der Adria die Silhouetten der Öl- und Gasplattformen abzeichnen. Die Förderung dessen, was früher das schwarze Gold genannt wurde, hat die Wirtschaft von Ravenna mit seinen 160.000 Einwohnern dominiert, seit in den Fünfzigerjahren vor der Küste erhebliche Vorkommen gefunden wurden.

Doch dann gerieten Öl und Gas in Verruf; die italienische Regierung verhängte vor drei Jahren einen Bohrstopp. Der wurde später zwar wieder aufgeweicht, es blieb aber viel rechtliche Unsicherheit. So beschleunigte sich der Rückzug der Branche. „Unsere Mitgliedsunternehmen beschäftigen heute 4000 bis 5000 Mitarbeiter. Vor rund zwanzig Jahren war es noch das Doppelte. Und die meisten Unternehmen arbeiten für Auftraggeber im Ausland“, berichtet Franco Nanni, Präsident der Öl- und Gasvereinigung Roca in Ravenna.

Italiens importiert Gas von weit her

Jetzt aber schöpft die Industrie neue Hoffnung. Denn angesichts der gestiegenen Energiepreise will die italienische Regierung die einheimische Gasproduktion verdoppeln. Das Öl soll im Boden bleiben, doch nicht das Erdgas, über das Italien in erheblichem Umfang verfügt. Von den Fünfzigerjahren an war die Produktion fast kontinuierlich gestiegen und erreichte 1994 einen Höhepunkt bei 21 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr.

Dann ging es steil bergab bis auf 3,3 Milliarden Kubikmeter im vergangenen Jahr – dem gleichen Niveau wie 1954. Dabei ist Italien ein großer Gasverbraucher. Fast die Hälfte des Stroms wird aus Gas hergestellt, am gesamten Energieverbrauch nimmt Gas 43 Prozent ein. Daher müssen die Italiener heute ihr Erdgas zu mehr als 90 Prozent importieren, und zwar aus Russland, Norwegen, Libyen, Algerien, Aserbaidschan und Qatar.

Die Lage ist einigermaßen absurd: Die eigenen Bodenschätze bleiben unangetastet, dafür kommt das Gas von weit her, was wegen des zu erzeugenden Pumpdrucks und wegen der Verluste beim Transport erheblich mehr Energie erfordert und das Klima belastet. „Wir bezahlen Putin, und er stellt damit Waffen her. Wir bezahlen Libyen, und sie schicken uns dafür Migranten“, klagt Davide Tabarelli, Präsident des Beratungsunternehmens Nomisma Energia in Bologna, der auch an der Ingenieursfakultät der Universität Bologna lehrt.

Nach seiner Schätzung könnte Italien jährlich rund fünfmal so viel Gas produzieren wie heute. Die Vorkommen finden sich in der Adria, vor Sizilien und im Golf von Tarent vor der Küste der süditalienischen Region Basilicata. „Nicht wir, sondern die Kroaten bohren vor unserer Küste. Es ist, wie wenn Sie ein Glas mit zwei Strohhalmen haben, aber nur mit einem Halm daraus trinken“, sagt Tabarelli.

Die hohen Energiepreise haben die Regierung wachgerüttelt. Für die italienischen Unternehmen stieg die Energierechnung seit 2019 um mehr als das Dreieinhalbfache auf 37 Milliarden Euro, berichtet der Industrieverband Confindustria. Die Haushalte klagen ebenso. Dabei war der Preisanstieg nach italienischen Berechnungen in Italien noch geringer als etwa in Deutschland oder Polen.

Italien ist seit einigen Wochen anders als sonst sogar Exporteur von Gas Richtung Norden, etwa nach Deutschland. Die italienischen Preise sind derzeit noch etwas niedriger als anderswo, denn der Winter war bisher mild, man hat hohe Reserven aufgebaut, und es kommt viel Gas aus Aserbaidschan über eine neue Gas-Pipeline durch die Türkei, Griechenland und Albanien nach Italien.