Corona-Regeln in Italien : Italien verlangt 3G-Nachweis sogar im Homeoffice

Die italienische Regierung verschärft die Regeln im Kampf gegen die Pandemie und hat sich damit den Unmut eines Teils der Arbeitnehmerschaft zugezogen. Weil von diesem Freitag an überall am Arbeitsplatz, selbst im Homeoffice, der 3G-Nachweis verlangt wird, wollen die Hafenarbeiter in Triest, dem wichtigsten Güterhafen des Landes, den Warenverkehr blockieren. Gewerkschafter anderer italienischer Häfen haben sich solidarisch erklärt. „Weihnachtsgeschenke könnt ihr euch abschminken“, drohen Arbeiter am Hafen von Triest den Italienern. So steht der Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi nun eine Kraftprobe bevor, an der ihre Entschlossenheit gemessen wird.

Italien hat mit seiner Gesundheitsstrategie gegen das Coronavirus gute Fortschritte gemacht. Mehr als 73 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Die Zahl der Neuinfektionen fiel zuletzt auf 34 je 100.000 Einwohner. Daher dürfen seit Anfang der Woche Kinos und Theater wieder voll besetzt sein. Die Besucher müssen allerdings einen sogenannten Green Pass, der die Impfung, Genesung oder Testung in den letzten 48 Stunden nachweist, vorzeigen können.