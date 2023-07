Die Regierung Meloni erhöht die Obergrenze für außereuropäische Zuwanderung. Damit will sie nicht nur den Bedarf von Saisonarbeitern in der Landwirtschaft, im Tourismus und im Hotelgewerbe decken.

Die italienische Regierung hat den Ruf der Wirtschaft erhört: Sie öffnet die Schleusen für außereuropäische Arbeitskräfte so weit wie noch nie. In einem neuen Dekret hat die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beschlossen, bis 2025 rund 450.000 Einwanderern eine Arbeitserlaubnis zu erteilen – ein historischer Höchstwert. Weitere 40.000 Zulassungen sind im laufenden Jahr vorgesehen, um den unmittelbaren Bedarf von Saisonarbeitern in der Landwirtschaft, im Tourismus und im Hotelgewerbe zu decken.

Elektriker, Bauarbeiter und Busfahrer

Noch Ende des vergangenen Dezembers hatte die Regierung die Obergrenze für 2023 auf rund 83.000 Arbeitskräfte vorgelegt, was schon 19 Prozent mehr als im Vorjahr war. Doch nach Angaben der Wirtschaft reichte das bei Weitem nicht. Daher hebt die Regierung nun den Deckel für das laufende Jahr um fast zwei Drittel auf 136.000 Stellen an. In den beiden folgenden Jahr soll die Grenze auf 165.000 klettern. „Wir haben in Italien zwei Millionen unbesetzte Stellen, das ist nicht akzeptabel“, hatte Ministerpräsidentin Meloni noch Anfang Juli auf einer Versammlung mit norditalienischen Arbeitgebern gesagt, ohne allerdings die Einwanderung zu erwähnen. Die Regierung will das Thema nicht an die große Glocke hängen. Im politischen Diskurs versucht sie zu unterscheiden zwischen legaler und illegaler Einwanderung. Letztere, vor allem durch die Bootsflüchtlinge im Mittelmeer, will sie begrenzen.

Die neuen Genehmigungen betreffen eine große Bandbreite von Berufsbildern vom Elektriker über Bauarbeiter und Busfahrer bis hin zu Pflegekräften und Beschäftigten der Industrie. Angebot und Nachfrage klaffen auf dem italienischen Arbeitsmarkt vor allem aus zwei Gründen auseinander: Die Wirtschaft expandiert bei einem erwarteten Wachstum von 1,2 Prozent für 2023 weiterhin; doch gleichzeitig schrumpft die Bevölkerung dramatisch. Seit neun Jahren in Folge geht die Einwohnerzahl nun schon zurück; Ende 2022 lag sie bei nur noch 58,8 Millionen Menschen. Nach Berechnungen der Weltbank hat Italien bei der Fortsetzung des Trends im Jahr 2100 nur noch etwa halb so viele Bewohner wie heute. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Neugeborenen zum ersten Mal seit der Vereinigung des Landes 1861 unter 400.000.#

Konjunkturelle Schwächezeichen

Auch vor diesem Hintergrund ging die Arbeitslosenquote im Mai auf 7,6 Prozent zurück. Das war abgesehen von dem wegen der Covid-Maßnahmen anomalen Monat April 2020 der niedrigste Stand seit 14 Jahren. Doch Sorgen macht weiterhin die Jugendarbeitslosigkeit, die zuletzt wieder auf 21,7 Prozent gestiegen ist. In der Altersklasse zwischen 15 und 34 Jahren ist die Beschäftigungsquote in den vergangenen achtzehn Jahren um fast 9 Prozentpunkte auf 43,7 Prozent zurückgegangen. Dies führt zu zwei Effekten: eine starke inneritalienische Wanderung aus dem armen Süden in den reichen Norden sowie Auswanderung. Von 2012 bis 2021 verließen 337.000 Menschen zwischen 25 und 34 Jahren das Land, darunter viele gut qualifizierte Personen. In Italien befindet sich fast ein Fünftel der Bevölkerung von 15 bis 29 Jahren weder in der Ausbildung noch in Arbeit. „Der Start in ein unabhängiges Leben und die Gründung einer neuen Familie werden immer mehr zu einem Hindernislauf“, klagte der Präsident des Statistikamtes Istat, Francesco Chelli.

Konjunkturelle Schwächezeichen stellen sich unterdessen nun auch ein, zumal sich Italien von der deutschen Rezession nicht abschotten kann. So geht die Industrieproduktion zurück. Analysten von Goldman Sachs sowie der Ratingagenturen Scope und DBRS Morningstar fürchten zudem, dass der langsame Fortschritt bei Projekten des europäischen Wiederaufbauplans die Konjunktur belastet. An zahlreichen Stellen – von neuen Kindergartenplätzen bis zu Studentenwohnheimen – hakt es, was zu geringeren Überweisungen aus Brüssel führt.