Bei der Pasta hört für die Italiener der Spaß auf. Südlich der Alpen kann man viel ertragen, doch zweistellig steigende Nudelpreise für Spaghetti, Fagottini, Farfalle, Penne, Rigatoni, Tagliatelle oder Treccine gehen dann doch gegen den Strich. Im Land, das mehr als 300 Nudelsorten sein Eigen nennt nehmen die Lebensmittelpreise deutlich stärker zu als das durchschnittliche Preisniveau, das schon hoch genug ist. Laut des Statistikamtes Istat sind die Teigwarenpreise im März auf Jahresbasis um 17,5 Prozent und im April um 16,5 Prozent gestiegen.

Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will als selbsterklärte Schutzherrin über das wirtschaftliche Wohlergehen ihrer Bürger da nicht untätig erscheinen. Daher hat der Minister für „Made in Italy“, Adolfo Urso, in dieser Woche an seinem Amtssitz des Palazzo Piacentini ein „Pasta-Krisentreffen“ mit den verantwortlichen Verbänden einberufen.